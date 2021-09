Bahia Open de Futevôlei vai estrear em Salvador a partir de sexta

Salvador vai receber nesta semana a primeira edição do Bahia Open de Futevôlei. O evento acontecerá entre a próxima sexta-feira (1º) e domingo (3), na arena Sunset Beach Sport, localizada em Jardim Armação. Mais de 200 atletas irão participar do torneio, que terá transmissão ao vivo no YouTube e premiação.

Entre os nomes já confirmados, estão Osvaldo Neto, tricampeão baiano, e Many Gleise, que foi oito vezes campeã baiana, além de 3º lugar no Mundial da Áustria e 2º lugar no Brasileiro Misto.

"O futevôlei da Bahia vem crescendo muito, se desenvolvendo bastante. Existe um interesse grande da galera que está começando a jogar agora, que realmente quer se desenvolver no esporte. A procura na Bahia só aumenta. A gente tira pelos alunos e pelas escolinhas, que já estão sem vagas", comemora Osvaldo.

O objetivo do evento é, justamente, fortalecer o esporte na Bahia, estimulando e tornando a modalidade competitiva no estado. Para Many Gleise, esse é um dos segredos para se ter um nível cada vez melhor de atletas.

"Quando tem competição, se tem mais vontade de treinar, de se preparar. Assim que se divulga uma competição de alto nível, todo mundo quer melhorar. Se tiver competições ao longo do ano, as atletas vão treinar o ano todo. Não adianta ter competição só em um momento. Precisa, no mínimo, a cada dois, três meses, para que a atleta mantenha o ritmo de treino e esteja crescendo", diz.

"O que falta ainda para melhorar o nível da competição e dos atletas da Bahia é apoio dos empresários, das grandes empresas, das prefeituras, do governo, para fomentar e valorizar o esporte aqui. Precisamos de mais atletas, de mais investimento, para melhorar o nível do futevôlei em Salvador. Que as autoridades e os grandes empresários olhem para esse esporte, que é um esporte bonito, que atrai muita gente, para poder melhorar ainda mais o nível dos competidores", completa Osvaldo.

O Bahia Open também tem como missão a igualdade de gêneros. Por isso, a premiação do masculino e do feminino terão o mesmo valor.

"O nível das atletas está altíssimo. As mulheres da Bahia têm jogado muito bem, aumentou muito o número de praticantes. Temos atletas que já estão competindo em campeonato brasileiro, que estão entre as seis melhores do ranking brasileiro de duplas, entre as dez também. Com competições como o Open, a tendência é crescer. Todo mundo quer chegar no pódio", afirma Many.

Na sexta-feira (1º), das 13h às 21h, será a disputa da Série C. No sábado (2), às 9h, acontecerão as provas da Série B, seguidas do Feminino A, a partir das 10h. No domingo (3), o Masculino A entra em cena a partir das 9h, seguido pelas finais da categoria, além do Feminino A e da Série B.

Segundo os organizadores, todos os atletas e convidados só poderão participar se estiverem devidamente vacinados contra a covid-19.