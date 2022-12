Bahia Open Futevôlei começa nesta quinta em Lauro de Freitas

A 3ª edição do Bahia Open Futevôlei reúne grandes atletas do futevôlei e do futebol brasileiro a partir desta quinta-feira (8). O evento também acontece no sábado (10) e domingo (11), no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

O evento trará como grande novidade a categoria Star Cups, que vai mesclar os profissionais do futevôlei e do futebol. As premiações devem alcançar o valor de R$ 25 mil. As disputas acontecem até às 20h em um dos maiores e melhores complexos do estado da Bahia, a Arena EVO com mais de 25 mil m², três quadras paralelas para disputas e uma quadra central em formato de arena, além de área exclusiva para os atletas com fisioterapia e alimentação.

A edição deste ano reunirá, além de atletas da categoria, jogadores e ex-jogadores do futebol brasileiro, a exemplo de Elkeson (ex-Grêmio e Vitória), Diego Souza (Grêmio), Preto Casagrande (Vitória e Bahia), Felipa Adão (ex-Botafogo e Vasco), Dinelson (ex-Corinthians), Mancini (ex-Milan, Atlético Mineiro e Bahia), Zé Luiz (ex-São Paulo). E ainda, Hiltinho, Neguebinha, Paulinho, Gui Bsb, Renanzinho, Rodrigo ET, Murilo, Gustavo, Thamara, Lane, Netinho, Japa, Cinho, Ovelha, Pablo Elvis, Marcelinho RJ e Lalazinho.

Elkeson será o embaixador da nova modalidade. O ex-Vitória é detentor de recordes no futebol mundial, como incrível marca de 122 gols em 185 partidas na Super Liga Chinesa, defendendo as camisas do Guangzhou FC e do Shanghai SIPG. Sua média de gols é de 0,65 por jogo, superando os demais atacantes brasileiros que passaram pelo país nos últimos anos, como Hulk, Ricardo Goulart e Alan Kardec.

Veja o cronograma:

- Quinta (08/12)

• Masc C - 32 dupla

Quadras 1, 2 e 3 - 09 as 20h

- Sábado (10/12)

• Masculino B - 24 duplas

Quadras 1, 2 e 3 - 09 as 14h

• Masculino A - 20 duplas

Quadras 1, 2 e 3 - 14 as 19h

- Domingo (11/12)

• Feminino A - 16 duplas

Quadras 2 e 3 - 09 as 14h

• Convidados - 16 duplas

Quadra 1 - 09 as 16h

14:00 - Semifinal Convidados

14:40 - Semifinal Feminino

15:20 - Semifinais Masculino A

16:00 - Final convidados

16:30 - Final Feminino

17:00 - Final Masculino A