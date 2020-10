Bahia participa do maior festival de vinhos portugueses no Brasil

A qualidade dos vinhos portugueses é comprovada pelos números. Portugal ocupa, desde 2016, a segunda posição no ranking de importação da bebida no Brasil. Somente em agosto deste ano, a exportação de vinhos do país europeu cresceu em 8,3% em valor e 8,2% em volume, se comparado face ao mesmo período do ano passado, segundo o Ministério da Agricultura. Com o objetivo de incentivar ainda mais o consumo e aumentar o conhecimento dos consumidores brasileiros sobre os vinhos portugueses, a ViniPortugal realiza, pela primeira vez em terras brasileiras, o Festival Vinhos de Portugal, em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

A Bahia e outros 17 estados brasileiros participam do evento, que começa nesta sexta-feira (23) e segue até o dia 1º de novembro. São oferecidos aos consumidores a opção de mais de 1.500 vinhos portugueses em uma campanha promocional inédita no país. Os produtos estarão ofertados nos estabelecimentos das principais redes de supermercados, além das prateleiras virtuais das duas maiores plataformas de e-commerce da bebida no país: Wine.com e Evine.

Participam da iniciativa estados brasileiros mais tradicionais no consumo de vinhos, como os das regiões Sudeste e Sul. Estabelecimentos do Pará e do Amapá também estão confirmados, assim como redes de supermercados importantes no Nordeste, incluindo a Bahia.

“Portugal está atento ao consumidor e quer estar cada vez mais próximo. Por isso, fomos onde o consumidor está neste momento: nos supermercados, e-commerces, lojas e empórios. O Brasil está redescobrindo Portugal, há uma variedade de castas incrível, muita coisa ainda por chegar e os consumidores estão cada vez mais ávidos por novidades. Portugal tem o que oferecer. Convocamos os consumidores brasileiros para descobrirem os sabores de Portugal nos supermercados de todo o País. Os estabelecimentos certamente estão preparando boas ofertas e descontos”, ressalta Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal.

O consumidor baiano pode encontrar as excelentes opções de vinhos portugueses em prateleiras de grandes nomes do setor varejista, como Pão de Açúcar, Wall Mart – BIG, Cencosud (Perini, GBarbosa e Mercantil Rodrigues), Makro e Super Big, além da possibilidade da compra online por meio dos site Wine.com e Evino e as importadoras e lojas Decanter, no bairro da Pituba. Mais informações podem ser encontradas na página do Facebook @vinhosdeportugalbr ou no perfil do Instagram: @vinhos_de_portugal_br.

Festival Vinhos de Portugal será realizado pela primeira vez no Brasil (Foto: divulgação)

Conhecimento e capacitação

Os endereços participantes vão receber materiais exclusivos para os espaços reservados aos vinhos portugueses participantes do Festival. Para aumentar o conhecimento sobre os produtos, mais de quatro mil colaboradores dos pontos de venda foram treinados sobre vinhos portugueses com o consultor Carlos Cabral, que soma 50 anos de trabalho com a bebida e mais de 23 anos atuando em uma grande rede de varejo.

“Creio que esta é a primeira vez em que é realizado um festival de vinhos desta magnitude no Brasil. Promover o vinho em estados mais distantes do eixo Rio-São Paulo é um feito, e só mesmo os vinhos portugueses poderiam promover algo assim, já que que falam nossa língua. Além disso, levamos treinamento, conhecimento e mais cultura do vinho para mais de 3.500 profissionais, numa capacitação que seria presencial, mas foi migrada para o digital. Certamente a segunda edição do Festival contará com ainda mais estabelecimentos. Nossa meta será atender todo território nacional”, resume Carlos Cabral.



