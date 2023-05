Bahia perde atacante para confronto com o Santos, fora de casa

O Bahia terá uma baixa importante para o duelo contra o Santos, na próxima quarta-feira (10), às 19h, na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Vitor Jacaré recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do confronto.

Jacaré foi amarelado durante o confronto do Bahia com o Coritiba, neste domingo (7), na Fonte Nova. Na ocasião, ele foi punido por fazer uma falta próximo ao meio-campo.

Sem Vitor Jacaré, o técnico Renato Paiva tem a possibilidade de escalar o lateral Cicinho no setor, ou o atacante Ademir. No esquema com três volantes, o Esquadrão utiliza Jacaré na função de ala pela direita.

Outra opção seria o lateral direito André, mas o jogador está com a Seleção Brasileira sub-20 que disputará o Mundial da categoria esse mês, na Argentina.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta segunda-feira (8), quando Renato Paiva começará a montar o time que pega o Santos. O próximo duelo do Esquadrão na Fonte Nova será contra o Flamengo, no sábado (13).