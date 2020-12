Bahia perde em casa para o Internacional, mas segue fora do Z4

Técnico novo, problemas idênticos. Neste domingo (27), o Bahia perdeu a sexta partida seguida no Brasileirão. Resultado: continua à beira do Z4, e só não entrou na zona porque o Vasco perdeu por 3x0 para o Athletico-PR fora de casa na mesma 27ª rodada..

Em sua estreia, Dado Cavalcanti mexeu na escalação, buscou reforçar o ataque, mas ainda assim o Esquadrão perdeu por 2x1 para o Internacional, na Fonte Nova, pela 27ª rodada.

E não dá nem para dizer que o colorado buscou tanto assim esse resultado. Até o time gaúcho fazer 2x0, o Bahia dominou a posse de bola e teve volume de jogo. Porém falhou na defesa, e assim saíram os gols.

Rodrigo Dourado abriu o placar aos 45 minutos do 1º tempo, e Thiago Galhardo ampliou de pênalti, aos 2 da etapa final. Indio Ramírez fez um belo gol aos 23 do segundo tempo para o tricolor.

Com a derrota, o Bahia estacionou nos 28 pontos e é o 16º colocado na tabela. O Vasco, 17º, tem a mesma pontuação, mas aparece atrás por ter uma vitória a menos. O time carioca tem um jogo a menos que o tricolor.

O ano acabou, mas a temporada ainda não. O Bahia volta a campo no dia 6 de janeiro, uma quarta-feira, quando visita o Grêmio, às 21h30, em Porto Alegre. O Vasco na quinta-feira (7), fora de casa, contra o Atlético-GO.

Um castigo

A maior curiosidade do torcedor do Bahia: o que mudou sob o comando de Dado Cavalcanti? A escalação voltou a ter três atacantes, com a entrada de Alesson na esquerda, fazendo trio com Gilberto e Rossi. Com Daniel e Rodriguinho suspensos, Indio Ramírez ficou centralizado na armação, tendo Gregore e Ronaldo de volantes.

O que não mudou foram os erros defensivos. Com menos de um minuto, o Inter cruzou a bola na área e Juninho afastou para o meio. Edenílson pegou o rebote e Douglas teve que fazer uma grande defesa para evitar o gol.

O colorado não forçava tanto no ataque. O tricolor tinha mais posse de bola e criou chances jogando pelas pontas: aos 5 minutos, Gregore subiu ao ataque pela ponta esquerda e cruzou, Gilberto desviou e a bola raspou a trave de Danilo Fernandes.

Aos 14, em voleio de Gilberto, e aos 16, numa arrancada de Alesson pela esquerda, o Bahia também teve oportunidades. Mas a mais clara ocorreu aos 36, quando Ramírez deu um passe perfeito para Rossi em profundidade. O atacante ficou cara a cara com Danilo, e o goleiro salvou com o pé.

A sensação era de que o Bahia tinha o jogo ao seu alcance, mas pareceu esquecer como fazer gols. Chamou a atenção a nova função de Gregore, subindo com liberdade para ser um homem surpresa na área.

Aos 45, outro vacilo da zaga tricolor, dessa vez com castigo. Uendel cobrou escanteio na região da marca do pênalti. Rodrigo Dourado pulou sozinho, com tranquilidade para cabecear no cantinho de Douglas: 1x0 para o Inter.

E outro castigo

O segundo gol do Inter saiu em outro erro evitável. Logo aos dois minutos da etapa final, Edenílson recebeu na direita e fez o cruzamento. No meio do caminho, a bola desviou claramente no braço de Gregore. Pênalti, sem discussão. Na cobrança, Galhardo deu uma bomba no meio do gol e não desperdiçou.

Verdade seja dita: não fosse Douglas, o resultado seria pior. Aos 9, após outro escanteio, a bola sobrou para Lucas Ribeiro chutar à queima-roupa, e o goleiro pegou no reflexo. E aos 13, em contra-ataque do Inter, Patrick lançou Galhardo na área, cara a cara com o camisa 1 do Bahia, que fez outra difícil defesa.

Num lance um tanto isolado, Ramírez, destaque em campo, diminuiu para o Bahia. Ele recebeu na entrada da área, driblou dois adversários, passando a bola entre as pernas de Rodrigo Dourado, e chutou no canto de Danilo Fernandes.

O gol aos 23 minutos poderia insinuar uma reação que não se mostrou em campo. Pelo contrário, foi o Inter que cresceu. Como o Bahia se lançou ao ataque, acabou deixando espaços que o adversário soube explorar. E, mais uma vez, Douglas evitou o pior. Aos 31 e aos 34 minutos, o atacante Yuri Alberto, que havia acabado de entrar, ficou de frente com o goleiro. Em ambas, o camisa 1 pegou no reflexo.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x2 Internacional - 27ª rodada da Série A 2020

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo (Fessin) e Indio Ramírez (Marco Antônio); Rossi (Clayson), Gilberto e Alesson (Gabriel Novaes). Técnico: Dado Cavalcanti.

Internacional: Danilo Fernandes; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso); Caio Vidal (Yuri Alberto), Edenílson, Bruno Praxedes (Nonato) e Patrick; Thiago Galhardo (Abel Hernández). Técnico: Abel Braga.

Gols: Rodrigo Dourado, aos 45 minutos do 1º tempo; Thiago Galhardo, aos 2, e Indio Ramírez, aos 23 minutos do 2º tempo.

Estádio: Fonte Nova, em Salvador.

Cartões amarelos: Juninho e Gregore (Bahia); Thiago Galhardo (Internacional).

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos (trio do Paraná).