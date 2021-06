Bahia perde para Avaí e segue na lanterna do Brasileiro feminino

O time feminino do Bahia vive o seu calvário na Série A-1 do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira (2), as Mulheres de Aço voltaram a ser derrotadas. Dessa vez, o tricolor caiu diante do Avaí/Kindermann, por 2x0, no estádio de Pituaçu.

O triunfo catarinense foi construído ainda no primeiro tempo. Aos 32 minutos a atacante Laryh contou com a falha da goleira Anna Bia para colocar o Avaí/Kindermann em vantagem.

Já na etapa final, Zóio precisou de apenas cinco minutos para aproveitar novo vacilo da defesa tricolor, ampliar o placar e garantir a vitória da equipe visitante.

A derrota mantém o Bahia em situação bem complicada no Campeonato Brasileiro. Após 12 jogos, o Esquadrão é o lanterna da competição, com quatro pontos. O time baiano ainda não conseguiu vencer na primeira divisão. Até aqui o grupo somou quatro empates e sofreu oito derrotas.

Restando só mais três jogos para o fim da primeira fase, o Bahia precisa de uma reação imediata e combinação de resultados para não amargar o rebaixamento para a Série A-2.

O próximo desafio da equipe baiana na competição será no domingo (6), quando visita o Minas Brasília, às 15h.

Já o Avaí/Kindermann chegou aos 17 pontos com o resultado em Pituaçu e segue na briga por uma vaga na segunda fase. Na próxima rodada as catarinenses recebem o Santos, também no domingo (6), às 15h.