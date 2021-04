Bahia perde para Ferroviária e segue sem vencer na Série A-1

Não foi dessa vez que o time feminino do Bahia conseguiu a sua primeira vitória na Série A-1 do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira (28), as Mulheres de Aço foram derrotas pela Ferroviária por 1x0, em Pituaçu, em duelo válido pela quarta rodada da competição.

Diante do time paulista, as tricolores até conseguiram criar boas chances, mas faltou pontaria para mandar a bola para as redes. O gol que deu o triunfo à Ferroviária foi marcado por Ana Alice, aos 35 minutos do segundo tempo.

O técnico Igor Morena escalou o Bahia com: Ana Bia, Nine, Aila (Eddie), Nainara e Luana; Vi (Esquerdinha), Jordana e Fabi Ramos; Ellen (Geisi), Fabi Itacaré (Verena) e Moretti.

Foi a segunda derrota do Bahia no Brasileiro. O tricolor soma apenas dois pontos em quatro jogos e ocupa a 13ª colocação no torneio, dentro da zona de rebaixamento. O time baiano pode ser ultrapassado no complemento da rodada e cair até para a lanterna.

O próximo compromisso das Mulheres de Aço será no domingo (2), quando recebe o Flamengo, às 18h, em Pituaçu.