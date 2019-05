Bahia perde para o América-MG nas oitavas do Brasileirão feminino

O Bahia Lusaca não começou bem a disputa das oitavas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Na tarde deste sábado (18), as tricolores foram derrotadas pelo América-MG por 2x1, no estádio Mário Guimarães, em Belo Horizonte, pelo duelo de ida. A derrota tirou a invencibilidade do Esquadrão no torneio.

Em um jogo bastante pegado, os gols só saíram no segundo tempo. Aos 23 minutos, Dani Peré cobrou falta e não deu chances para a goleira Fernanda Fonseca, abrindo o placar para o time mineiro. Não demorou muito e o América-MG ampliou a vantagem. Aos 36 minutos Anininha aproveitou a cobrança de falta na área e desviou paras redes tricolor.

O Bahia só conseguiu descontar no finalzinho. Aos 45 minutos Thaynara marcou o gol que amenizou a situação tricolor. O jogo da volta será no próximo sábado (25), às 17h, no estádio de Pituaçu.

Para avançar, o Bahia precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença. Triunfo por diferença de um gol leva o duelo para os pênaltis.