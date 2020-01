Bahia perde para o Athletico-PR nos pênaltis e dá adeus à Copinha

O Bahia está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O tricolor foi eliminado pelo Athletico-PR na tarde deste sábado (11) e deu adeus à competição mais importante das categorias de base do Brasil. Válido pela segunda fase do torneio, o jogo foi disputado no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, e terminou empatado em 1x1 no tempo regulamentar.

O Bahia comandou as ações no primeiro tempo e abriu o placar aos 38 minutos. Marcelo Ryan marcou de cabeça após aproveitar rebote do goleiro Léo Linck. Só que a equipe paranaense voltou melhor na etapa final e, aos 29 minutos igualou o placar. Paulo Vitor deixou o banco de reservas e testou de cabeça sem dar chance para o goleiro Fabrício.

O destaque das cobranças de pênaltis foi o goleiro do Athletico-PR. Léo Linck defendeu duas cobranças do Bahia e garantiu a equipe paranaense na terceira fase da Copinha.