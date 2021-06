Bahia perde para o Minas e pode ser rebaixado antecipadamente

A situação das Mulheres de Aço na elite do Brasileiro Feminino é cada vez mais complicada. Neste domingo (6), as tricolores perderam mais uma partida, dessa vez para o Minas Brasília, no Distrito Federal, por 1x0, pela 13ª e antepenúltima rodada da competição.

E a derrota teve requintes de crueldade: o Bahia perdeu um pênalti, com Ellen, aos 35 minutos da etapa final. Pouco depois, aos 43, Nenê recebeu de Farinon e marcou o gol da vitória do Minas.

É a nona derrota do Bahia, que ainda não venceu no Brasileiro e tem ainda quatro empates. Com essa campanha, as tricolores estão praticamente rebaixadas para a Série A-2, a segunda divisão do futebol feminino nacional.

Isso porque o Minas era um adversário direto contra o rebaixamento. E com a vitória, foi a 11 pontos, em 11º lugar, e não pode mais ser alcançado pelo Bahia. O tricolor precisa mirar o Botafogo, 12º colocado com 10 pontos.

Porém, o Bahia ainda pode ser rebaixado neste domingo. Para tanto, é necessário que o Cruzeiro vença o líder Corinthians no Parque São Jorge, em duelo que começa às 20h. Se isso ocorrer, a Raposa vai a 12 pontos e também não pode mais ser alcançada.

As Mulheres de Aço são as lanternas da competição, que tem 16 equipes. Os quatro últimos colocados caem para a Série A-2, de onde o Bahia veio no ano passado.

O alvinegro carioca é o único time que o Bahia ainda pode alcançar com sua pontuação, de 4 pontos. Para tanto, precisa vencer os dois jogos finais e ainda torcer para que o Botafogo não pontue.

Na 14ª rodada, o Bahia enfrenta o Cruzeiro fora de casa, e na última rodada recebe o São Paulo. Já o Botafogo recebe o Santos na próxima rodada e finaliza a participação contra o Grêmio, fora de casa.