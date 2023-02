Bahia perde três jogadores para o clássico contra o Vitória

Juntando os cacos após levar uma goleada de 6x0 do Sport, na noite de quarta-feira (22), o Bahia já sabe que terá três desfalques para montar o time para o clássico contra o Vitória, no domingo 5 de março, na Fonte Nova, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Além do lateral esquerdo Ryan, que recebeu o cartão vermelho direto após cometer falta em Jorginho, o zagueiro Raul Gustavo e o volante Acevedo receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do duelo.

O Bahia não vive situação confortável no Nordestão. O tricolor venceu apenas um dos cinco jogos que fez e é o lanterna do grupo B, com quatro pontos. Nesta quinta-feira (23), o Esquadrão foi recebido com protesto ao desembarcar no aeroporto de Salvador.

Antes do clássico contra o Vitória, o Bahia tem duas partidas por diferentes competições. No domingo, o Esquadrão enfrenta o Itabuna, pela última rodada do Baianão. A tendência é a de que o clube use a base da equipe sub-20. O Bahia já está classificado para a semifinal.

Na quarta-feira (1º), o rival será o Jacuipense, pela estreia na Copa do Brasil. O duelo será no estádio de Pituaçu, com mando do time do interior.