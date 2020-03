Bahia permanece com nove casos suspeito de coronavírus, informa Ministério da Saúde

A Bahia permanece com 9 casos suspeitos do novo coronavírus até às 13h desta segunda-feira (2), de acordo com boletim do Ministério da Saúde. Foram descartados 14 possíveis ocorrências da enfermidade no estado.

No Brasil, número de pacientes com suspeita da doença saltou de 252 para 433, ainda segundo a pasta da saúde. Foram descartados 162 casos suspeitos de coronavírus no Brasil até o momento. Os dados foram repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

Até o momento, apenas dois casos da enfermidade viral foram confirmados no país. Os pacientes não têm relação entre si, embora sejam residentes do município de São Paulo.

Os casos são importados e, por isso, não há mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro.

O balanço mais recente da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e Secretaria Municipal da Saúde (SMS) indica que a Bahia possui 15 casos suspeitos de coronavírus até às 10h desta segunda-feira (2). Estes pacientes ainda aguardam análise laboratorial para saber se possuem ou não a doença.

Ainda segundo as secretarias, de janeiro até hoje, foram registrados 47 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, dos quais 21 foram excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde e 11 foram descartados laboratorialmente.

Os municípios notificantes foram Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Salvador, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.

Atualmente, 15 países, além da China, são monitorados pelo Ministério da Saúde por apresentarem transmissão ativa do coronavírus. Com isso, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora, as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China, nos últimos 14 dias.

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza diariamente, os dados na Plataforma IVIS, com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação a situação epidemiológica.