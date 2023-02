Bahia pode ter desfalque na defesa contra o Bahia de Feira

O Bahia voltou aos treinos de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Baiano. Na manhã desta segunda-feira (6), os jogadores se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo e iniciaram a preparação para o duelo contra o Bahia de Feira, nesta quarta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova.

Para o duelo contra o Tremendão, o Esquadrão pode ter uma baixa importante. O zagueiro Kanu, substituído durante o empate com o Ferroviário, virou dúvida. Nesta segunda ele ficou em tratamento no CT. O jogador será avaliado nas próximas horas, mas não deve ter condição de jogo.

Caso Kanu não possa atuar, David Duarte formará a dupla com Raul Gustavo. O jovem Marcos Victor é outra opção. Gabriel Xavier, que se recupera de lesão, fez um treino específico nesta segunda-feira.

Outro que não tem retorno garantido é o volante Rezende. Com lesão muscular, ele segue em tratamento com o departamento médico do tricolor.

O técnico Renato Paiva aproveitou o dia para aplicar um treino tático. Último contratado pelo Bahia, o meia Cauly treinou normalmente. Ele já está regularizado.

Nesta terça-feira (7), o Bahia realizará o último treino antes da partida. O tricolor é o líder do Baianão, com 15 pontos. O Bahia de Feira luta contra o rebaixamento no estadual e está na oitava colocação, com sete.