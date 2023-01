Bahia: Primeiro bebê de 2023 nascido na rede estadual de saúde é de Camaçari

O primeiro bebê baiano de 2023 nascido na rede estadual de saúde veio ao mundo às 00h28 do dia 1º de janeiro, na rede estadual materno-infantil da Bahia. Pesando 3.150 Kg, Cauã Miguel Valença de Andrade, filho de Simone Valença, nasceu de parto cesárea, na maternidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

Mãe e filho passam bem e tiveram alta prevista para esta segunda-feira (2). Inaugurada há apenas 3 meses, a unidade em que Cauã nasceu tem 82 leitos de internação nas especialidades de Obstetrícia clínica e cirúrgica com gestão de alto risco, além de 30 leitos de UTI e UCI Neonatal, Canguru e PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto).

Bebê feirense

Na rede municipal de saúde, o primeiro bebê baiano de 2023 nasceu às 00h14 do dia 1º de janeiro, no Hospital Inácia Pinto dos Santos, o Hospital da Mulher. Gael, o nome líder do ranking de nomes mais escolhidos pelos baianos em 2022, foi escolhido para nomear o primeiro bebê feirense do ano e possivelmente o primeiro baiano registrado em todo o estado. Ele é o terceiro filho de Simara Pinheiro dos Santos, 35 anos, residente do bairro Mangabeira. A criança nasceu com 3.160Kg.

Gael foi o primeiro bebê feirense de 2023 (Foto: Divulgação)

"É uma criança saudável, passa bem tanto o bebê como a mãe e estão recebendo todo o suporte e assistência que o Hospital da Mulher garante aos recém-nascidos e as parturientes", destaca a diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Gilberte Lucas.

Primeira menina

A Secretaria de Estado de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que a a primeira menina de 2023 nascida na rede estadual de saúde veio ao mundo através de parto normal, na maternidade estadual IPERBA, às 00h40, em Salvador. O nome da bebê baiana é Caiane, que pesa 3.305g e mede 50 centímetros.