Bahia prorroga contrato de Nino Paraíba até fim do Brasileirão

O Bahia acertou a prorrogação do contrato do lateral direito Nino Paraíba. O vínculo entre jogador e clube, que se encerrava no próximo dia 31, foi estendido até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro do próximo ano. O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF.

Nino Paraíba é o quarto jogador que tem o contrato prorrogado pelo Esquadrão. Antes dele o tricolor já havia acertado renovações com o zagueiro Ernando, o lateral esquerdo Matheus Bahia e o atacante Fessin.

Outros dez atletas têm contrato com o Bahia se encerrando no último dia de dezembro. São eles: os goleiros Anderson e Mateus Claus, o os laterais Zeca, Juninho Capixaba e João Pedro, o zagueiro Lucas Fonseca, os volantes Ramon, Elton e Ronaldo, e o atacante Élber.

Ao CORREIO, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, explicou que algumas renovações vão depender da continuidade do Bahia na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (16) o tricolor encara o Defensa y Justicia pelo joga da volta das quartas de final. O time perdeu a primeira partida por 3x2, na Fonte Nova.

Mesmo assim, o Bahia mantém conversas com Internacional para as renovações de Zeca e Ramon, e também com o empresário de João Pedro, que está no clube emprestado pelo Porto.

Já o atacante Élber está nos últimos dias do contrato com o Bahia. Sem acertar a renovação com o time baiano, ele assinou pré-contrato com o Yokohama Marinos e defenderá o clube japonês a partir de janeiro.