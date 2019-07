Bahia próximo da meta de vendas

As vendas do lateral Paulinho, do zagueiro Becão e do volante Douglas Augusto deixaram o Bahia perto de alcançar a meta de arrecadar R$ 25 milhões em 2019 com negociação de atletas, valor aprovado na proposta de orçamento. O clube já recebeu R$ 13.032.401,24 de janeiro a junho. A conta inclui vendas, empréstimos e mecanismos de solidariedade, quantia recebida como clube formador em transferências internacionais - caso de Talisca, que saiu do Benfica ao Guangzhou, da China. Com o trio recém-vendido, o Bahia receberá cerca de R$ 10,8 milhões. No entanto, da venda de Paulinho, anunciada por R$ 3 milhões, o clube ganhará ainda em 2019 só R$ 2,4 milhões. Assim, aproximadamente R$ 23,2 milhões cairão na conta este ano. Já o dinheiro da venda de Luis Fernando só começará a ser pago em 2020.

Tricolor é líder do Nordeste no YouTube

O Bahia ultrapassou o Sport em número de inscritos no canal do clube no YouTube e assumiu o topo no Nordeste. São 91.761 inscritos contra 89.982, segundo medição feita pelo Ibope Repucom no dia 1º de julho. O Sport lidera entre os nordestinos no ranking geral, que une Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. É o 13º no Brasil; o Bahia, 15º; e o Vitória, 17º. O Leão baiano tem 27.834 inscritos no YouTube. O Flamengo é líder no YouTube e no geral.

Governo promete política de incentivo

A euforia em torno da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo deve render frutos em breve. Em sessão especial realizada na Assembleia Legislativa na semana passada, o governo do estado, através da Setre e da Sudesb, prometeu lançar um projeto de iniciação esportiva para a modalidade neste segundo semestre - que começa hoje. Além disso, anunciou a realização da Copa Loreta Valadares, com 20 times, de agosto a outubro.

Transparência no site do Leão

Não foi só o elenco do Vitória que mudou durante a intertemporada: o site oficial do clube também. Uma das novidades é a criação de uma aba específica para o item Transparência, que mantém tópicos que já existiam na página, como orçamento, estatuto e lista de sócios, e acrescenta a seção Prestando Contas, na qual são relatadas as ações feitas na gestão de Paulo Carneiro de 25 de abril, dia seguinte à posse, até 18 de junho.

Vitória admite rever política de contratações

O Vitória informa que reduziu em 50% os custos do departamento médico e em 60% os custos de operação do setor jurídico. O quadro de funcionários do clube diminuiu 17%. No futebol, a reformulação do time foi feita com jogadores que ganham em média R$ 16 mil, mas a diretoria admite necessidade de mudança. “Nesta primeira etapa a política conservadora de reforma do elenco não alcançou os resultados esperados. Apesar das dificuldades operacionais estamos revendo o programa para fortalecimento da equipe”, diz o texto. A atual gestão já contratou 15 atletas, mas o Leão é lanterna da Série B.

Leão no PES 2020

Um dos jogos de videogame favoritos dos torcedores e também dos boleiros, o Pro Evolution Soccer (PES) trará em sua versão 2020 a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Assim, os rubro-negros poderão jogar com o Vitória. O lançamento do jogo está previsto para 10 de setembro.

Recaída na Topper

Depois de passar a vestir o novo enxoval da Kappa nos treinos do elenco profissional, nos jogos da base e dos aspirantes desde o final de junho, o Vitória teve uma recaída: na quinta-feira passada, o time sub-23 utilizou o padrão da Topper na goleada de 8x0 sobre o Paraná, no Barradão.