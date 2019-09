Bahia quebra marca de 33 anos e tem maior invencibilidade da Série A

O empate por 1x1 contra o Fortaleza, na Fonte Nova, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, pode ter deixado parte da torcida frustrada. Com 31 pontos, o Bahia perdeu a chance de virar o primeiro turno dentro do G6. Mas o ponto conquistado ajudou o Bahia a quebrar uma marca que durava 33 anos.

Desde 1986 o Bahia não ficava nove jogos sem perder pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o time que era a base da equipe que viria a ser campeão brasileiro dois anos depois conseguiu ficar 16 partidas sem perder - a maior seqência invicta do tricolor na história da Série A, e que rendeu o quinto lugar geral no Brasileirão.

A sequência conquistada pelo time de Roger Machado é maior entre os 20 clubes que disputam o Brasileirão 2019. Até o triunfo sobre o Vasco, por 2x0, em São Januário, o Esquadrão estava empatado com o Corinthians, ambos com oito jogos de invencibilidade. Como o time paulista tropeçou diante do Fluminense, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o tricolor acabou ultrapassando e assumindo o topo.

O Corinthians, inclusive, será o próximo adversário do Bahia no Brasileirão. As duas equipes se enfrentam no próximo sábado (21), às 19h, na Arena do Corinthians, em Itaquera, no jogo que abre o segundo turno do campeonato.

A partida em São Paulo vai ser um confronto direto por uma vaga no G6. Na sétima colocação, o Bahia pode ultrapassar o próprio Corinthians em caso de vitória fora de casa. O alvinegro é o quinto colocado do Brasileirão, com 32 pontos, um a mais que o Esquadrão.

No primeiro turno, o Bahia levou a melhor e venceu o time paulista na Fonte Nova por 3x2. A partida teve direito a um golaço do atacante Rogério, de fora da área.