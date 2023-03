Bahia realiza treino tático antes de clássico contra o Vitória

O Bahia segue em preparação para o clássico contra o Vitória. A partida será neste domingo (5), às 16h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Na manhã desta sexta-feira (3), o Esquadrão voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo e entrou na reta final dos trabalhos para o Ba-Vi.

Em campo, o técnico Renato Paiva comandou uma atividade dividida por setores. De um lado os atletas de defesa ajustaram o sistema defensivo. Do outro, os meias e atacantes realizaram treinos específicos. Na sequência, o treinador juntou os dois grupos e comandou um coletivo tático no qual passou orientações.

Para o clássico, o Bahia tem três desfalques. O zagueiro Raul Gustavo, o lateral Ryan e o volante Acevedo estão suspensos. Raul Gustavo já estaria fora pois machucou o joelho. Ele ficará um bom tempo fora dos gramados. Na lateral esquerda, Matheus Bahia e Chávez disputam a posição. Já no meio-campo, Yago pode ser a novidade.

O zagueiro Kanu ficou em tratamento na fisioterapia e ainda não está disponível para o confronto. O Bahia realizará mais um treino, neste sábado (4), quando encerrará os preparativos. O Esquadrão é o lanterna do grupo B do Nordestão, com quatro pontos, e precisa vencer para se manter vivo no torneio.