Bahia realiza último treino antes de confronto com o CRB pelo Nordestão

O Bahia está pronto para a despedida da Copa do Nordeste. Na manhã desta terça-feira, o tricolor realizou o último treino antes da partida contra o CRB, marcada para esta quarta-feira, às 21h30, na Fonte Nova.

Como não tem mais chance de classificação às quartas de final do torneio, o Bahia apenas cumprirá tabela diante do clube alagoano. No CT Evaristo de Macedo, o técnico Renato Paiva comandou um trabalho com foco na posse de bola.

Em outro momento do treino, ele montou duas equipes e realizou um coletivo tático, parando o trabalho em alguns momentos para fazer ajustes. O treinador não confirmou qual equipe entrará em campo contra o CRB, mas a tendência é a de que o Esquadrão utilize a equipe reserva.

O volante Yago e o atacante Arthur Sales estão à disposição para a partida. Eles não estão inscritos no Campeonato Baiano e por isso não disputarão as finais do estadual, contra o Jacuipense. O primeiro jogo da decisão será no próximo domingo (26), em Riachão do Jacuipe.