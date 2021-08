Bahia recebe mais 198 mil doses de vacinas contra covid-19

A Bahia recebeu mais 198.830 doses de vacina contra a covid-19 na noite desta segunda-feira. As doses chegaram em dois. O primeiro com 112.250 doses do imunizante AstraZeneca/Oxford, e o segundo com mais de 86.580 doses da Pfizer.



#VemVacina ???? A Bahia acaba de receber mais 86.580 doses de vacinas da Pfizer! Com as cargas desta segunda-feira (30), a Bahia chega ao total de 15.509.788 doses de vacinas recebidas.



Com as cargas desta segunda-feira (30), a Bahia chega ao total de 15.509.788 doses de vacinas recebidas.Após aprovação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), na última sexta-feira (27), o estado já está autorizado a vacinar idosos de 80 anos ou mais ; idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPI); imunossuprimidos; e profissionais de saúde ativos da linha de frente, com idade acima de 60 anos.Algumas cidades já iniciaram a aplicação da dose extra, como Salvador, que nesta segunda, começou a vacinar os idosos imunizados há mais de seis meses.