Bahia recebe mais 222.300 doses de vacina nessa quinta-feira (9)

A Bahia recebe nessa quinta-feira mais 222.300 doses de vacina. A previsão é que a primeira carga, com 81.900 doses de Pfizer/BioNTech desembarque na capital baiana por volta das 9h35. Cerca de duas horas depois, às 11h40, devem ser entregues 140.400 doses do imunizante Sinovac/Coronavac. Com estas duas novas remessas, a Bahia chegará ao total de 17.595.718 doses de vacinas recebidas, sendo 6.793.918 da Sinovac/Coronavac; 6.751.580 da Oxford/AstraZeneca; 3.789.120 da Pfizer e 261.100 da Janssen.

Com 9.156.714 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose ou dose única, a Bahia já vacinou 82,59% da população adulta (18 anos ou mais) estimada em 11.087.169. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas no painel https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/.

De acordo com o último boletim da Sesab, divulgado no final da tarde de quarta-feira (8), nas últimas 24 horas, foram registrados 170 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,01%) e 322 recuperados (+0,03%). O boletim epidemiológico desta quarta-feira (8) também registra 14 óbitos. Apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados hoje. Dos 1.224.668 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.195.731 já são considerados recuperados, 2.340 encontram-se ativos e 26.597 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.511.731 casos descartados e 230.307 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta quarta-feira. Na Bahia, 51.912 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.