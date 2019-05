Bahia recebe o Avaí em busca de novo triunfo no Brasileirão

O início do Bahia no Campeonato Brasileiro foi de altos e baixos. Se o triunfo por 3x2 sobre o Corinthians na estreia deixou o torcedor com a impressão de que o time pode buscar voos altos esse ano, a derrota para o Botafogo fez ligar o sinal de alerta de que não se pode vacilar na Série A.

Neste domingo (5), o Bahia tem mais uma chance para embalar o segundo triunfo. O time entra em campo às 19h, contra o Avaí, na Fonte Nova, em busca dos três pontos.

Além dos catarinenses, o tricolor vai ter que driblar outro adversário: o pouco tempo. Desde que chegou ao Bahia, no início de abril, Roger Machado ainda não teve uma semana inteira de treinamentos. Com o calendário apertado, o treinador tem buscado fazer os ajustes na base da conversa.

Por isso, diante do Avaí, o Bahia quer fazer valer a força dentro de casa e o apoio do seu torcedor para superar esse pouco tempo. “Sabemos da nossa força em casa, marcar em cima, controlar o jogo, posse de bola... Temos que manter essa pegada dentro e fora de casa que a gente vai longe”, explica o volante Elton.

O tricolor deve entrar em campo com Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore e Elton; Ramires, Arthur Caíke e Artur; Fernandão.



Retrospecto

Para o torcedor que gosta de números, as estatísticas são favoráveis ao Bahia. Em 21 duelos contra o Avaí, o tricolor perdeu apenas quatro e ganhou outros 12. No último encontro entre os dois clubes, em 2017, o Esquadrão levou a melhor e venceu por 2x1, na Ressacada, em Florianópolis. Os dois gols foram marcados por Edigar Junio.



Já o último triunfo do Bahia sobre os catarinenses em Salvador foi em 2011. Pelo Brasileirão daquele ano, tricolor venceu por 3x2, em Pituaçu. Junior Diabo Loiro, duas vezes, e Lulinha marcaram os gols do Esquadrão.