Bahia recebe primeira feira de petróleo e gás do estado; evento vai até sexta (26)

O primeiro poço de petróleo - em terra - do Brasil foi perfurado na Bahia. Fazendo jus à importância do estado para o setor, o Sebrae Bahia, em parceria com outras entidades, lançou o evento internacional Bahia Oil e Gás Energy, nesta quarta-feira (24), no Centro de Convenções de Salvador. Trata-se de uma conferência técnica sobre óleo e gás aliada a uma feira com a exposição de tudo que é relevante para o mercado. Ao todo, serão três dias de programação, até

A conferência, pensada pela empresa PetroNor, já ocorre há alguns anos de forma itinerante pelo Brasil. O diferencial do evento que acontece na capital baiana é a incorporação da feira ao debate técnico. Esse é o primeiro encontro neste formato que o estado sedia. com a Ele foi construído pelo comitê de petróleo e gás do Sebrae na Bahia, o Polo Sebrae Onshore e pela PetroNor, em parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (Abpip).

O evento é formado por uma área de exposição com 100 estandes e outros espaços voltados para abordar assuntos relevantes das etapas de produção do óleo e do gás. Os visitantes podem mergulhar no universo de exploração e produção, transporte, refino, petroquímica, naval e transição energética. Tudo isso está divido em cinco áreas: Área de Exposição, Conferência PetroNor, PetroSupply Meeting - intercâmbios comerciais -, Arenas

Temáticas - como ESG - e Seção Técnica.

Na linguagem técnica, a extração do petróleo em terra é chamado de onshore. Quando ele é extraído no mar, recebe o nome de offshore. O foco da feira é no primeiro método de coleta. Segundo o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, o estado é classificado como referência nacional de petróleo e gás onshore pelo Sebrae. Para ele, o evento é resultado do sucesso do que o setor baiano pratica.

“É mais do que o reconhecimento da gente como referência. Estamos focados na capacitação das micro e pequenas empresas, com empresas auxiliares no campo petrolífero no sentido de melhorá-lo. Temos”, destacou o superintendente.

O mercado baiano também busca se alinhar aos conceitos de ESG - governança ambiental, social e corporativa. Esse e outros temas que têm andado lado a lado com o setor petrolífero podem ser encontrados na feira, como destacou Cecília Miranda, gerente de ambientes de negócios do Sebrae Bahia.

“A indústria é muito cobrada pela questão do ESG e as empresas que estão no ramo estão olhando para essa questão. E nós, do Sebrae, temos incentivado que os pequenos negócios também olhem para ela e desmistifiquem a crença de que é uma ação para grandes empresas. Nós mostramos que é possível ter ações sustentáveis e ligadas ao social”, disse Cecília.

Há 41 anos no mercado, a empresa Etep Indústria Metalúrgica está expondo a alternativa, pensada por eles, para reduzir os custos de extração do petróleo onshore e, ao mesmo tempo, reduzir alguns impactos sobre o meio ambiente. O equipamento usado para o trabalho é uma bomba de vareta de sucção. Geralmente o mais usado é do tipo de bombeio mecânico, conhecido como cavalo de pau. O material desenvolvido pela empresa é o hidráulico.

“É uma unidade de baixo custo, grande flexibilidade automotiva e manutenção reduzida. Seus benefícios para o meio ambiente giram em torno de sua estrutura menor, com o uso de menos materiais, além da redução do índice de ruído”, pontuou o CEO da Etep Indústria Metalúrgica, Marcelo Jezler.

Para a engenheira de processos Bianca Santos, 28 anos, que visitou a feira nesta quarta (24), a busca por inovação e formação de Networking é o que realmente atrai o público. “Já vi fornecedores que estão justamente oferecendo soluções para os projetos que estou atuando - exploração e produção de óleo e gás. Ter esse contato com o fornecedor e saber quais são as dores das pessoas que buscam implantar coisas novas é bem interessante”, descreveu.

A feira segue até sexta-feira (26). Além das palestras e exposições, a programação desta quinta-feira (25), inclui a cerimônia de posse da nova diretoria da ABPIP e a entrega do Prêmio Impulsiona ABPIP, às 18h, no estande da ABPIP. Luciana de Miranda Martins Borges, eleita em 2021, passará a faixa para o CEO da Energy Platform (EnP), Marcio Felix. Ele comandará a entidade por um biênio, até 2025.

Serviço

Bahia Oil & Gas Energy 2023

Abertura: quarta-feira (24), às 14h

Data: 24 a 26.05

Local: Centro de Convenções de Salvador

Programação e inscrição gratuita: http://www.bahiaoilgasenergy.com.br