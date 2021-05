Bahia recebe primeiras doses de vacina da Pfizer e novo lote da AstraZeneca

O estado da Bahia recebeu na tarde desta segunda-feira (3) as primeiras primeiras 26.910 doses da vacina da Pfizer contra a covid-19. As doses, que serão distribuídas exclusivamente em Salvador, foram recepcionadas no galpão do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer).

Também nesta segunda-feira (3), na parte da manhã, a Bahia já havia recebido mais 405 mil unidades da AstraZeneca/Fiocruz, destinadas à aplicação da segunda dose em todos os municípios baianos.

“Uma vacina que, por um lado, protege mais, pois até com uma única dose ela já garante 80% de proteção. Mas é uma vacina que não pode ser utilizada em pessoas com alergias muito fortes, de modo geral as pessoas chamadas atópicas, que têm alergia a medicamentos, a frutos do mar, alergias múltiplas e reações severas alérgicas”, afirmou o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

De acordo com Fábio, há previsão do Ministério da Saúde para que a partir do próximo mês de junho, um quantitativo maior de doses da Pfizer seja encaminhado para todo o País. Segundo o secretário, a ideia desse primeiro lote de 1 milhão de doses, fracionado em 500 mil, é testar a estrutura da nova cadeia de frio, que é diferente da atual.

Coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Vânia Vanden Brouke explica que a logística para a vacina da Pfizer é diferenciada, e que a Bahia investiu em equipamentos de refrigeração para manter as doses em temperaturas ultra negativas. “Nós já fizemos aquisição e a distribuição de 30 ultracongeladores aqui para o Estado da Bahia e também para câmera negativa na nossa Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos”.

Carol Garcia/GOVBA

Ultracongeladores

A Bahia possui 30 ultracongeladores em nove cidades polo, com capacidade para armazenar as vacinas da Pfizer. Esta é uma realidade diferente de outros estados, que concentram a infraestrutura apenas na capital, impossibilitando a imunização no interior em virtude de não terem equipamentos que chegam a temperaturas de até -86°C.

Os equipamentos estão localizados nos municípios de Feira de Santana (5), Juazeiro (3), Jacobina (2), Ilhéus (4), Teixeira de Freitas (2), Barreiras (3), Alagoinhas (1), Vitória da Conquista (5) e na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (5), em Simões Filho, mas que atende toda a Região Metropolitana de Salvador.

Vacinação

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, a Bahia está se sobressaindo na vacinação. “Temos tido uma posição de destaque no número de doses aplicadas em relação ao número de doses distribuídas. A gente está sempre se mantendo entre os cinco primeiros estados nessa proporção. A Bahia vem acelerando seu processo de vacinação, e a gente agradece a parceria de todas as secretarias municipais de Saúde”, finalizou Vânia Vanden Brouke.