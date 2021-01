Bahia receberá 119,5 mil doses da vacina de Oxford neste domingo (24)

A Fundação Oswaldo Cruz liberou na tarde deste sábado (23), às 14h18, as doses da vacina Oxford/AstraZeneca para serem entregues ao Ministério da Saúde e, em seguida, distribuídas pelo Brasil. De acordo com apuração do G1, a Bahia receberá 119,5 mil doses do imunizante e todos os estados devem recebê-las até este domingo (24). O CORREIO apurou que 13 volumes da vacina desembarcarão na Bahia num voo programado para chegar às 10:45.

A carga veio da ìndia e passou por um processo de análise de segurança durante a madrugada. O procedimento é uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O carregamento com dois milhões de doses da vacina, produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou ao Rio de Janeiro por volta das 22h, depois que o governo indiano autorizou as exportações comerciais.

Atualmente, a Bahia está vacinando apenas com a CoronaVac, imunizante desenvolvido em parceria com o Instituto Butantane a fabricante chinesa Sinovac. Até o fim da tarde deste sábado, mais de 14,2 mil pessoas já haviam sido vacinadas em Salvador, sendo que 12,8 mil foram profissionais de saúde.

Em todo o estado, incluindo a capital, 56,8 mil pessoas já tomaram a primeira dose do imunizante, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde da Bahia nesta sexta-feira (22).

CONFIRA QUANTAS DOSES IRÃO PARA CADA ESTADO: