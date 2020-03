Bahia receberá 500 respiradores da China para tratamento contra o coronavírus

O Governo da Bahia anunciou nesta terça-feira (24) a compra de 400 respiradores de uma indústria chinesa, que deverão equipar os hospitais públicos que receberão pacientes afetados pelo novo coronavírus, além de outros 100 que foram doados pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

De acordo com o governador Rui Costa, a previsão de entrega do equipamento é para o dia 13 de abril. Em entrevista à Record TV Itapoan, ele agradeceu pela doação e falou sobre os 500 novos aparelhos.

"Nós teremos 500 respiradores no estado e isto vai ajudar a equipar nossas unidades. Estamos dedicando o Couto Maia exclusivamente para isto e ainda queremos montar uma estrutura externa para acrescentar mais leitos. Dentro de 15 dias, o Hospital Espanhol deve estar em funcionamento também”.

Já durante a inauguração da Unidade Básica de Saúde da San Martin, em Salvador, também na manhã desta segunda, governador aproveitou para dizer que a Bahia está abaixo da média no país nos casos de Covid-19, graças às medidas de isolamento social.

“Estamos com 3% dos casos nacionais, ou seja, estamos muito abaixo do que a população da Bahia representa em relação à população do Brasil. Não temos, na rede pública, nenhum caso grave registrado. Na rede privada, temos três pacientes entubados, mas com informação de que já passaram pelo momento mais difícil e devem, em breve, ser desentubados”, relatou.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde indica que o estado possui 3.035 leitos de UTI, sendo 1.772 disponibilizados pelo SUS e 1263 da rede privada.

Acrescentou ainda que esse número sofrerá alterações, já que o Hospital Espanhol está sendo preparado para atender pacientes diagnosticados com coronavírus e que até a primeira semana de abril receberá 160 leitos, sendo 80 de UTI. "Foram criados ainda mais 110 leitos no hotel Riverside e 44 no CT do Bahia Fazendão. Há ainda 120 leitos disponíveis para pacientes com Covid-19 no Couto Maia, totalizando 314 leitos, com possibilidade de ampliação".

Em boletim divulgado nesta terça, a Bahia contabilizou 76 casos de pacientes confirmados com o coronavírus. Os municípios com casos confirmados são: Alagoinhas (1); Barreiras (1); Brumado (1); Camaçari (1); Conceição do Jacuipe (1); Conde (1 – paciente reside em Campinas, em São Paulo); Feira de Santana (6); Itabuna (1); Jequié (1); Juazeiro (2); Lauro de Freitas (3); Porto Seguro (8); Prado (2); Salvador (46); e Teixeira de Freitas (1).