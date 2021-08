Bahia receberá 537 mil doses de vacina entre hoje e amanhã

Além das 235.170 doses da Pfizer e Janssen que já haviam sido confirmadas na manhã desta sexta-feira (6), a Bahia também receberá 284.650 imunizantes da Oxford/AstraZeneca entre hoje e amanhã.

De acordo com a secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), serão 137.750 doses de vacina contra a covid-19 nesta sexta e mais 146.900 neste sábado (7). Com isso, o estado receberá, ao todo 537.820 em dois dias.

Não foi informado, no entanto, se as vacinas serão utilizadas para aplicação da primeira ou segunda dose. Atualmente a vacinação de primeira dose em Salvador e em outras cidades do interior está paralisada por falta de imunizantes.