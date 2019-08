Bahia recebeu quatro cartões vermelhos nos últimos cinco jogos

Normalmente, no futebol, pausas são bem-vindas. São nos momentos sem jogos que os treinadores podem preparar melhor o time e deixar os atletas mais relaxados para a sequência de jogos. Mas, no Bahia, o recesso para a Copa América parece que teve efeito contrário.

Após a competição, o tricolor mais que dobrou a quantidade de cartões vermelhos que recebeu na temporada. Até a pausa para o torneio, o tricolor tinha sofrido apenas duas expulsões - uma no Campeonato Baiano e outra na Copa do Brasil. Agora, o Esquadrão soma sete em 2019.

Só para se ter uma ideia, nos últimos cinco jogos, o Bahia teve jogadores expulsos em quatro deles. Números que colocam o time como o terceiro que mais recebeu cartões vermelhos no Brasileiro: quatro. Atrás só de Fluminense (7) e Fortaleza (6).

No empate por 1x1 com o Goiás, pelo Brasileirão, o lateral-esquerdo Moisés deixou o campo mais cedo ao receber o vermelho direto depois de uma falta dura em Jean Carlos, aos 5 do 1º tempo. Ele, inclusive, é até aqui o jogador mais indisciplinado do Bahia: recebeu o vermelho direto duas vezes.

Ele foi expulso também na derrota contra o Grêmio, por 1x0, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O resultado rendeu a eliminação tricolor. Juntam-se a Moisés como atletas que foram expulsos este ano: o zagueiro Jackson, os volantes Gregore e Douglas Augusto e os atacantes Fernandão e Arthur Caíke.

As expulsões do Esquadrão na temporada têm ainda uma característica em comum. Dos sete cartões vermelhos recebidos, seis foram em jogos na Fonte Nova. Apenas o de Gregore, no empate por 2x2 com o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileiro, foi fora da capital baiana.



Problemas

As expulsões têm criado problemas para o técnico Roger Machado. Nas últimas cinco rodadas da Série A, ele não conseguiu repetir a escalação em quatro delas. Empecilho que vai continuar para a próxima partida.

Contra o Atlético-MG, sábado, às 11h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Bahia não vai ter os laterais Moisés e Ezequiel. O último recebeu o terceiro amarelo e vai cumprir suspensão.

A boa notícia fica por conta dos retornos de Nino Paraíba, poupado contra o Goiás, e Gregore, que volta após cumprir suspensão. Nesta terça-feira (20), o elenco do Bahia volta aos treinos e o atacante Gilberto, que sentiu a coxa, será reavaliado.Bahia