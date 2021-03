Bahia registra 115 mortes, 2º maior número de óbitos da pandemia no estado

A Bahia registrou 115 mortes e 4.975 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,7%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta quinta (11). No mesmo período, 4.364 pacientes foram considerados curados da doença (+0,6%).



O registro de mortes do boletim desta quinta mantém a tendência de alta desde o final de fevereiro, trazendo mais de 100 óbitos por coronavírus por dia. A marca de hoje é a segunda maior do estado desde o começo da pandemia, atrás apenas do dia 26 de fevereiro, quando a Bahia registrou 137 óbitos.



Apesar das 115 mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram contabilizados nesta quinta. Os números também representam o crescimento de casos graves no estado, o que tem ampliado a taxa de ocupação nas UTIs.



Das 115 mortes, 109 ocorreram em 2021. Levando em conta apenas os boletins desta semana, a partir de segunda-feira (8), é possível afirmar que pelo menos 250 pessoas morreram na Bahia entre sexta (5) e esta quinta (11) vítima de covid-19. Número que tende a crescer se ampliado o leque de boletins analisados, e que ainda deve contar com atualizações futuras.



O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 12.961, representando uma letalidade de 1,79%.

Dos 730.542 casos confirmados desde o início da pandemia, 697.190 já são considerados recuperados, 20.391 encontram-se ativos.



Situação da regulação de COVID-19



Às 15h desta quinta-feira, 418 solicitações de internação em UTI Adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Outros 237 pedidos para internação em leitos clínicos adultos Covid-19 estavam no sistema. Este número é dinâmico, uma vez que transferências e novas solicitações são feitas ao longo do dia.