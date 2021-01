Bahia registra 1.649 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 1.649 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,3%) e 1.570 recuperados (+0,3%). Os números foram atualizados no boletim epidemiológico deste domingo (10).

Além disso, houve 32 óbitos notificados no mesmo período. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), dos 512.841 casos confirmados desde o início da pandemia, 496.542 já são considerados recuperados e 6.875 estão ativos.

Ao todo, o boletim epidemiológico contabiliza ainda 902.102 casos descartados e 121.681 em investigação. Em todo o estado, 37.642 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Para fins estatísticos, a vigilância epidemiológica estadual considera um paciente recuperado após 14 dias do início dos sintomas da Covid-19. Já os casos ativos são resultado do seguinte cálculo: número de casos totais, menos os óbitos, menos os recuperados. Os cálculos são realizados de modo automático.

Os casos confirmados ocorreram em 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (22,37%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram: Ibirataia (10.514,63), Muniz Ferreira (8.636,49), Conceição do Coité (8.533,00), Jucuruçu (8.163,49) e Pintadas (8.096,20).

Mortes

De acordo com o boletim epidemiológico deste domingo contabiliza 32 mortes por covid-19. Os óbitos ocorreram em diversas datas.

A Sesab afirma que existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se a sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19.

Além disso, outra explicação seria o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.