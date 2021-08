Bahia registra 24 mortes e 1.362 novos casos de covid em 24h 

A Bahia registrou 24 mortes e 1.362 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,1%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o final da tarde desta quinta-feira (12). No mesmo período, 459 pacientes foram considerados curados da doença.



Dos 1.206.678 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.176.334 já são considerados recuperados, 4.274 encontram-se ativos e 26.070 morreram por causa da doença no estado. Na Bahia, 51.616 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Desde o o fim de julho, a Sesab passou a não divulgar a data precisa dos óbitos registrados, mas a confirmação e o registro foram feitos nesta quinta.

Até às 18h desta quinta, a taxa de ocupação de UTI Covid adulto no estado é de 42%, com 535 leitos ocupados dos 1.280 disponíveis. Enquanto a taxa de enfermaria adulto é de 23% de ocupação, com 297 internados e 1.314 leitos disponíveis.