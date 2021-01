Bahia registra 2.777 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

A Bahia registrou mais 2.777 casos de covid-19 nas últimas 24h, com 31 mortes de datas diversas sendo confirmadas e incluídas no boletim epidemiológico desta sexta-feira (8). Desde que começou a pandemia, foram 508.695 casos confirmados em todo estado. Destes, 6.267 estão ativos e 493.064 são considerados recuperados, diz a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O boletim contabiliza ainda 898.105 casos descartados e 123.632 em investigação. Em todo estado, até agora, 37.422 profissionais da saúde foram infectados pelo coronavírus.

Para fins estatísticos, a vigilância epidemiológica estadual considera um paciente recuperado após 14 dias do início dos sintomas da covid-19. Já os casos ativos são resultado de um cálculo em que se subtrai os óbitos e recuperados do número de casos totais. Os cálculos são realizados de modo automático.

Os casos confirmados ocorreram em 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (22,44%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100 mil habitantes foram Ibirataia (10.462,38), Muniz Ferreira (8.609,54), Conceição do Coité (8.520,99), Jucuruçu (8.152,53) e Pintadas (8.096,20).

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta sexta-feira (8).

Mortes

As 31 mortes que estão no boletim de hoje aconteceram em datas variadas. A Sesab explica que a existência de registros tardios e acúmulo de casos deve-se a sobrecarga das equipes de investigação, pois há outras doenças de notificação compulsória. Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.

Veja a tabela com as datas dos óbitos que estão no boletim de hoje: