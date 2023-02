Bahia registra 29 mortes e 1.653 casos de covid-19 na última semana

O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) registrou 1.653 casos de covid-19 na Bahia - uma média de 231 casos ativos e 29 óbitos na semana entre 5 e 11 de fevereiro. Com a diminuição do número de casos da doença, a pasta tem divulgado os dados semanalmente. Eles ainda podem sofrer alterações.

Os números representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.

Na Bahia, 71.979 profissionais da saúde foram confirmados com a Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Em todo o país, dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), divulgados no início da noite de domingo (12), mostraram que, pela primeira vez, em 24 horas, o Brasil não registrou mortes causadas pela covid-19.

Segundo o Conass, no período de 24 horas foram registrados 298 novos casos de covid-19. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 45 óbitos e 9.126 novos casos diários da doença.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.716.333 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.986.531 com a segunda dose ou dose única, 7.733.504 com a dose de reforço e 3.169.161 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.090.760 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 742.766 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 a 4 anos, 87.106 tomaram a primeira dose e 41.732 já tomaram a segunda dose. Do grupo de 6 meses a 2 anos, 14.510 tomaram a primeira dose e 4.550 tomaram a segunda dose.

Faltosos

A Bahia possui 5.994.902 pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Do público-alvo de pessoas com 12 anos ou mais, 1.015.921 (8,0%) estão com a 1ª dose em atraso; 928.677 (7,9%) com a 2ª dose em atraso; 2.806.791 (25,9%) com a dose de reforço em atraso (D3) e 1.243.513 (16,1%) com a 2° Dose de reforço em atraso (D4).