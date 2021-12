Bahia registra 7 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

A Bahia registrou sete mortos confirmados por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Desde o início da pandemia, o total de óbitos é de 27.428. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Com os sistemas e banco de dados do Ministério da Saúde fora do ar há oito dias, o boletim epidemiológico tem sido divulgado apenas de forma adaptada. O problema é consequência do ataque de hackers sofrido pelo Ministério na última sexta-feira (10).