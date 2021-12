Bahia registra 8 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Na Bahia, nas últimas 24 horas, completas nesta quarta-feira (22), foram registrados 8 óbitos confirmados por covid-19. Desde o início da pandemia, o total de óbitos é de 27.452. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Com os sistemas e banco de dados do Ministério da Saúde fora do ar há 13 dias, o boletim epidemiológico tem sido divulgado apenas de forma adaptada. O problema é consequência do ataque de hackers sofrido pelo Ministério em 10 de dezembro.

Para acessar o boletim infográfico adaptado, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.