Bahia renova com Nino Paraíba até o final de 2020

A torcida do Bahia pode preparar a garganta para continuar entoando o famoso grito: 'Nino Paraíba, nós gostamos de você'. Nesta quarta-feira (21), a diretoria tricolor acertou a renovação do contrato do lateral. O antigo vínculo se encerraria no final da atual temporada. Agora, Nino permanecerá no Esquadrão até o final de 2020.

Aos 33 anos, Nino Paraíba chegou ao Bahia no ano passado. Titular absoluto da equipe, ele fez 44 jogos e marcou um gol. O desempenho rendeu a renovação automática para a temporada 2019. Esse ano, Nino chegou a entrar em rota de colisão com a torcida, mas deu a volta por cima e caiu nas graças do torcedor. Até aqui ele já fez jogos e marcou e balançou as redes uma vez.

Com a camisa do Bahia, Nino conquistou os títulos do Campeonato Baiano de 2018 e 2019. Titular do tricolor, ele tem como sombras os laterais Ezequiel e João Pedro, que voltou ao clube este ano, mas ainda não entrou em campo.