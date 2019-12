Bahia renova o contrato do volante Flávio até 2023

Titular do Bahia durante quase todo o segundo turno do Brasileirão, o volante Flávio ampliou seu vínculo com o tricolor. O jogador renovou contrato até dezembro de de 2023. Inicialmente, ficaria no Esquadrão até o fim de 2020.

Revelado nas categorias de base do Vitória, Flávio chegou ao Bahia em 2018, após passar pela Ferroviária-SP. Presença constante saindo do banco de reservas ou improvisado na lateral direita, o jogador agradou e assinou um novo contrato.

Este ano, ele iniciou a temporada como opção no banco de reservas e ganhou a posição de titular após a saída de Douglas Augusto, em junho. Ao todo, Flávio fez 51 jogos em 2019 - não marcou nenhum gol.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Flávio não enfrentará o Fortaleza, domingo (8), às 16h, no Castelão, no último jogo do Bahia na temporada. Ronaldo é o provável substituto.