Bahia rescinde contrato de Lucas Araújo e volante deixa o tricolor

O volante Lucas Araújo não faz mais parte do elenco do Bahia. Nesta quinta-feira (30), o tricolor anunciou a rescisão do contrato do jogador. O vínculo se encerraria no final do ano.

Lucas Araújo chegou ao Bahia em 2020, após boa passagem pelas categorias de base do Grêmio. Tratado como promessa, ele não vingou no Esquadrão e fez apenas 24 partidas.

No ano passado, após atrito com parte da torcida, Lucas Araújo foi emprestado ao Sampaio Corrêa para a disputa da Série B. O volante voltou ao Esquadrão no início deste ano, mas só foi utilizado pelo técnico Renato Paiva em duas partidas.

O jogador tem proposta do Guarani e pode reforçar o Bugre na Série B do Brasileirão.

Borel negocia saída

Outro que deve deixar o Esquadrão nos próximos dias é o lateral direito Douglas Borel. O Bahia negocia o empréstimo do atleta para a Chapecoense.

Borel começou o ano como titular, mas perdeu espaço no elenco após a contratação de Cicinho. Com o retorno de André da Seleção Brasileira sub-20 e a improvisação de Jacaré na ala direita, o lateral deixou de figurar até no banco de reservas.