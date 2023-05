Bahia retorna de folga e inicia preparação para enfrentar o Inter

Depois de dois dias de folga, o elenco do Bahia se reapresentou nesta terça-feira (23), e iniciou a preparação para enfrentar o Internacional, pela 8ª rodada do Brasileirão. Após 15 dias com jogos no meio e no fim da semana, o Esquadrão volta a ter tempo para trabalhar. Esse foi o primeiro dos cinco treinamentos que o time terá até a partida contra o Colorado, no domingo (28).

A preparação começou com atividades na academia. Em seguida, o grupo foi ao gramado e iniciou o trabalho com bola. A primeira parte foi focada na manutenção da posse. Enquanto isso, os goleiros fizeram treino específico com o treinador Rui Tavares.

Na sequência, já com a presença dos arqueiros, o técnico Renato Paiva promoveu um tático em dois terços do campo.

Em processo de recuperação de uma lesão ligamentar no joelho direito, o zagueiro Marcos Victor iniciou a transição com bola. Por outro lado, o zagueiro Raul Gustavo, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o meia Yago Felipe deram continuidade aos respectivos tratamentos no departamento médico.

Zagueiro Marcos Victor realiza trabalho de transição física com a equipe de Fisioterapia.#BBMP pic.twitter.com/oTEOFnSiJU — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 23, 2023

O elenco do Bahia volta a treinar na manhã desta quarta-feira (24), novamente no CT Evaristo de Macedo.

O jogo contra o Internacional está marcado para o próximo domingo (28), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Esquadrão está na 13ª posição na tabela da Série A, com 7 pontos. A Internacional tem a mesma pontuação, mas aparece atrás, na 15ª colocação, por ter saldo de gols inferior.