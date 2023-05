Bahia se reapresenta e vira chave para jogo da Copa do Brasil

Um dia depois de perder para o Internacional por 2x0, pela 8ª rodada do Brasileirão, o Bahia virou a chave. Nesta segunda-feira (29), o elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para a partida decisiva contra o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Colorado fizeram treino regenerativo na academia e na fisioterapia. Enquanto isso, os demais fizeram atividades no gramado.

O trabalho com bola começou com uma atividade técnica. Em seguida, foram realizados exercícios específicos de finalização. Por fim, os atletas participaram de um treino tático em campo reduzido, com dois times de sete jogadores.

O zagueiro Raul Gustavo, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o meia Yago Felipe realizaram trabalhos na academia e na fisioterapia. Já o defensor Marcos Victor fez um trabalho inicial na academia e, depois, desceu para o campo.

O Bahia volta a treinar na manhã desta terça-feira (30), quando encerra a preparação para enfrentar o Santos. O duelo será nesta quarta-feira (31), às 19h, na Arena Fonte Nova, pela partida de volta das oitavas. As equipes empataram em 0x0 na ida, na Vila Belmiro. Assim, quem vencer avança às quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis