Bahia: Secretaria de Educação abre 295 vagas para professores; salários de R$ 1,7 mil

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC - BA) abre inscrições para concurso público nesta terça-feira (30). Ao todo, são 295 vagas para profissionais com formação superior. Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 14 de maio, no site Seleção Uneb. A taxa de participação custa R$ 100.

As vagas oferecidas são para professores de educação profissional nos cursos de: Administração (50); Agente Comunitário de Saúde; Agricultura (4); Agroecologia (6); Agroindústria (4); Agronegócio; Agropecuária (32); Alimentos (6); Análises Clínicas (12); Artes Visuais (1); Biocombustíveis (1); Biotecnologia (2); Canto (2); Cenografia; Composição Musical; Computação Gráfica (1); Comunicação Visual; Conservação e Restauro (1); Contabilidade (1); Cozinha (1); Dança (1); Desenho de Construção Civil; Design de Móveis; Documentação Musical; Edificações (6); Eletromecânica (2); Eletrotécnica (4); Enfermagem (13); Farmácia; Finanças; Gerencia em Saúde; Guia de Turismo; Hospedagem (4) e Informática (39);

Há também vagas para professores de Instrumento Musical (7); Logística (25); Manutenção Automotiva; Manutenção e Suporte em Informática (4); Mecatrônica (2); Meio Ambiente (10); Multimídia; Nutrição e Dietética (14); Paisagismo; Panificação; Pesca; Petróleo e Gás; Processos Fotográficos; Produção de Áudio e Vídeo (1); Química (9); Recursos Humanos (3); Recursos Pesqueiros ; Rede de Computadores ; Rede de Computadores - Informática (2); Regência; Restaurante e Bar (2); Saúde Bucal; Secretariado (2); Segurança do Trabalho (14); Serviços Jurídicos (1); Sistema de Energias Renováveis; Teatro (3) e Zootecnia (3).

Os candidatos aptos em todas as fases, na função Professor da Educação Profissional com Formação de Nível Superior, no ato de sua contratação terão como vencimento básico o valor de R$ 1.306,19 (hum mil trezentos e seis reais e dezenove centavos), acrescido de Gratificação da função temporária, no valor de R$ 407,27 (quatrocentos e sete reais e vinte e sete centavos), com remuneração total no valor de R$ 1.713,46 (hum mil e setecentos e treze reais e quarenta e seis centavos).

