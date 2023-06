Bahia segue preparação para pegar o Cruzeiro; Chávez volta a treinar

O Bahia deu sequência à preparação para enfrentar o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade do treino, realizado na manhã desta quarta-feira (7), foi o retorno de Chávez aos trabalhos. O lateral-esquerdo, que vinha na transição física depois de se recuperar de dores no tornozelo, participou de toda a atividade.

O dia começou no auditório do CT Evaristo de Macedo, onde os jogadores assistiram a vídeos com orientações sobre o adversário. Depois de pré-treino na academia, os atletas foram ao gramado.

O primeiro trabalho foi em campo reduzido, seguido de treino de movimentação e finalização. O técnico Renato Paiva também comandou uma atividade específica com os defensores e, por fim, realizou novo treinamento em campo reduzido.

Além de Chávez, quem também treinou normalmente no CT Evaristo de Macedo foi o Everton, também recuperado de problema físico. Já Yago Felipe, Matheus Bahia, Jacaré e Biel continuaram em tratamento.

Marcos Victor e Raul Gustavo, além de uma atividade na academia, fizeram treino com bola especial.

O elenco do Bahia volta a treinar nesta quinta-feira (8), novamente pela manhã. O jogo contra o Cruzeiro está marcado para o próximo sábado (10), às 18h30, na Arena Fonte Nova.