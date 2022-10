Bahia segue sem atualização dos casos de covid-19 após falha no sistema da Saúde

A permanência da falha no sistema SivepGripe do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (21) impede a atualização do número de novos casos da Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24h, a Bahia registrou quatro óbitos causados pela covid-19.

Assim que ocorrer o reestabelecimento da conexão com o sistema ministerial, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) disponibilizará para acesso público, a base de dados completa dos casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao coronavírus (Covid-19).

Ela estará disponível em bi.saude.ba.gov.br/transparencia/. A iniciativa amplia transparência e possibilita que qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo, possa acompanhar e analisar a evolução da pandemia na Bahia.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.701.330 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.845.451 com a segunda dose ou dose única, 7.429.344 com a dose de reforço e 2.432.686 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 1.055.192 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 707.906 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 55.278 tomaram a primeira dose e 15.357 já tomaram a segunda dose.