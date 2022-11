Bahia só recebeu 9,5% das doses necessárias para imunizar crianças de 3 e 4 anos

Esperança e alívio foram os sentimentos de pais ao redor do Brasil quando souberam, em agosto, que poderiam vacinar os filhos de 3 e 4 anos contra a covid-19. Na Bahia, a liberação significa a imunização de mais de 410 mil crianças, sendo necessário o envio de 744 mil doses para esquema completo do público-alvo. Desde o anúncio do Ministério da Saúde (MS), no entanto, o estado recebeu apenas uma remessa com 71 mil doses do imunizante, o que representa apenas 9,5% do necessário, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).



Do total enviado, 57.851 (14,09% do público-alvo) receberam a primeira dose e apenas 18.395 crianças (4,48%) completaram o esquema vacinal, mostra o Painel Vacinação Covid-19 da Sesab. Ao todo, a vacinação alcançou 76 mil crianças da faixa etária na Bahia, mais do que a pasta federal enviou. A Sesab explica que isso é possível porque o estado realizou levantamento dos estoques disponíveis no território e havia cerca de 200 mil doses aptas para concluir os esquemas vacinais primários iniciados com o imunizante enviado.

Embora não tenha dados sobre a busca e a quantidade de doses nos postos de vacinação municipais, a Sesab diz que já fez pedidos da CoronaVac à pasta nacional para atender à demanda e não recebeu retorno. Sem novas remessas, a Secretaria aponta para a suspensão da vacinação por conta do número de doses insuficientes.

O cenário de interrupção já vem acontecendo em outros estados. No Rio de Janeiro, Distrito Federal e em ao menos 11 municípios do Rio Grande do Norte, postos pararam de aplicar a primeira dose. Em São Paulo, está disponível apenas para crianças com comorbidades, deficiências ou indígenas. Isso em um momento em que especialistas alertam para uma nova onda da doença no Brasil, já que os Estados Unidos e países da Ásia e da Europa estão tendo um aumento no número de casos de covid.

Salvador e Feira de Santana têm um público maior que o número de doses recebidas, mas ainda seguem com estoque disponível e, portanto, vacinando sem restrições à espera de nova remessa da Saúde.

Até o momento não houve remanejamento de doses para que não haja falta devido à baixa procura pelas vacinas, ou seja, apesar da quantidade inferior ao necessário distribuída ao estado, a adesão à vacinação infantil não esgotou os lotes.

Quem ainda não vacinou o filho de 4 anos, Davi, foi a autônoma Rosana do Nascimento, 33. Ela conta que, com exceção da vacina para covid, o calendário vacinal da criança está completo e ainda pretende levar o pequeno para ser vacinado, no entanto, o pai de Davi, Roberto, ainda tem dúvidas quanto à Imunização infantil. Rosana, Roberto e Rebeca, de 11 anos, estão vacinados para a covid-19. A fim de resolver o impasse, a autônoma marcou consulta com o pediatra para o próximo mês.

“Da sala dele, a professora disse que a maioria [dos alunos] não foi vacinada. Outros amigos dessa faixa etária também não estão vacinados. Todos por esse motivo das pessoas falando muito dessas vacinas. Acabou ficando aquele medo”, justifica. “A gente não vê, nem ouve falar mais em covid. Mas uma criança morta já é muito. Eu acho que deveria falar mais sobre a vacina. Falta informação", acredita.



Rosana chegou a procurar onde tinha vacinação, mas não encontrou e desistiu por enquanto (Foto: Acervo Pessoal)

Infectologista e professor na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Robson Reis salienta que as vacinas para covid-19 são eficazes, seguras e avaliadas por agências de saúde. O médico reconhece que é possível aparecer reações adversas, mas para a faixa de idade entre 3 e 4 anos os sintomas costumam ser leves.

Já para crianças que não foram imunizadas, o risco de complicações da covid é maior, visto que há possibilidade de evoluir da mesma forma que o quadro clínico em um adulto, com comprometimento pulmonar e podendo ir a óbito, alerta Reis. Só no Brasil, entre 4 de setembro e 1 º de outubro, 437 crianças foram hospitalizadas por complicações da covid, sendo que 17 mortes pela doença foram registradas entre menores de 5 anos.

“A vacinação contra doenças infecciosas acaba sendo uma importante arma para defender a criança. Em relação à covid, a mesma coisa, as vacinas se mostraram eficazes e seguras”, garante.

Segundo o Ministério da Saúde, a aquisição de novas doses leva em conta o ritmo de vacinação do público e avanço do número de doses aplicadas, que atualmente está em cerca de 40% em todo país, ou seja, em índice menor que a metade.

Ainda assim, a pasta está em tratativa com laboratório para aquisição de mais doses para o público de 3 e 4 anos, mas não informou data para novas remessas da CoronaVac, único imunizante autorizado pela Anvisa à faixa etária na Bahia.

Apenas 4% das crianças na faixa etária estão imunizadas contra covid-19 na Bahia

Pior que a taxa de crianças entre 3 e 4 anos vacinadas com a primeira dose da covid-19 (14%), está a da segunda dose (4,64%). Dados da Sesab revelam que do público de 410.459 apenas 19.046 estão com a dose de reforço e, portanto, com o esquema vacinal completo. Dos 417 municípios do estado, 231 estão zerados na vacinação para a faixa etária.

A professora Juliana Roullet, 38, levou a filha Júlia Roullet, 4, e conta que estava ansiosa para a criança ser imunizada e a levou para tomar a primeira dose logo em agosto. No entanto, a família tem encontrado dificuldades para completar o esquema vacinal. “A segunda dose está em atraso. Ela [Júlia] teve gastroenterites, crise de sinusite e emendou dois ciclos de antibiótico nesse período após a primeira dose. Estamos aguardando estabilizar o quadro”, afirma.

Júlia é uma criança com síndrome de Down e, logo, imunossuprimida, Mesmo assim não teve reação à CoronaVac, destaca a mãe. A preocupação de Juliana é com o contato da filha com crianças não vacinadas. “Por se tratar de vírus, quanto maior a circulação viral, ele pode sofrer mutações e afetar pessoas imunizadas contra outras variantes”, diz.

O infectologista Robson Reis ressalta que a eficácia vem a partir do esquema vacinal completo. “A dose de reforço é o que vai trazer aquele percentual de proteção publicado nos artigos científicos.”



Confira informações para vacinação de crianças entre 3 e 4 anos em Salvador e Feira de Santana:



Salvador

A Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a campanha de aplicação dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (4).

1ª DOSE DE CRIANÇAS DE 03 E 04 ANOS – 08 ÀS 16 HORAS

Postos fixos: USF Lealdina Barros (Vale da Muriçoca), CSU Pernambués, UBS Sergio Arouca (Paripe), USF Bom Jesus dos Passos, USF Ilha de Maré e USF Paramana.

2ª DOSE DE CRIANÇAS DE 03 A 11 ANOS – 08 ÀS 16 HORAS

Postos fixos: USF Lealdina Barros (Vale da Muriçoca), USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina), USF Curralinho, UBS Cosme de Farias, UBS Manoel Victorino (Brotas), CSU Pernambués, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras XI, UBS Péricles Cardoso (Barbalho), USF Gamboa, UBS Virgílio Carvalho (Bonfim), USF Joanes Centro Oeste, UBS José Mariane (Itapuã), USF Mussurunga I, UBS Maria Conceição Imbassahy (Pau Miúdo), Multicentro Liberdade, UBS Cecy Andrade (Castelo Branco), USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Luiz Braga (Pirajá), UBS Sergio Arouca (Paripe), USF São Tomé de Paripe, USF Colinas de Periperi, USF Alto da Terezinha, USF Beira Mangue, USF Bom Jesus dos Passos, USF Ilha de Maré e USF Paramana.

Crianças acompanhadas por pai ou mãe: devem estar com nome no site da SMS e apresentar originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver presente, original e cópia do documento de identificação da criança, e originais da caderneta de vacina e cartão SUS de Salvador da criança.

Crianças desacompanhadas do pai ou da mãe: devem estar com o nome no site da SMS e acompanhada por outra pessoa maior de 18 anos com Formulário de Vacinação preenchido e assinado pelo genitor da criança (pai ou mãe), cópia do documento de identificação com foto do responsável pela assinatura no documento, mais original e cópia do documento de identificação da criança, além dos originais da caderneta de vacina e do cartão SUS de Salvador da criança.



Feira de Santana

Em Feira de Santana, as doses do imunizante estão disponíveis em 104 salas de vacina, localizadas nas unidades de saúde da zona urbana e rural, que funcionam de segunda a sexta-feira.



1ª e 2ª DOSE DE CRIANÇAS DE 03 E 04 ANOS

As unidades vinculadas ao programa Saúde na Hora, tem funcionamento ampliado das 8h às 21h. São elas: Campo Limpo I, V e VI; Liberdade I, II e III; Queimadinha I, II e III; Parque Ipê I, II e III; Videiras I, II e III; Rua Nova II, III e Barroquinha. A criança só pode ser vacinada na presença dos pais ou de um responsável legal. Para isso, é obrigatório apresentar o cartão SUS, CPF, RG ou certidão de nascimento e caderneta de vacinação.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo