Bahia supera clubes paulistas e é o 4º que mais gastou em contratações

O Bahia se movimentou bastante no mercado desde o fim do ano passado, quando passou a ser gerido pelo Grupo City. O Esquadrão já anunciou 12 contratações para o elenco treinado pelo técnico Renato Paiva. Além da quantidade de jogadores, chama a atenção o valor investido pelo tricolor.

Entre os clubes que disputam a Série A do Brasileirão, o Bahia é o quarto time que mais gastou na aquisição de atletas. O levantamento foi feito pelo site UOL. Ao todo, o time baiano desembolsou cerca de R$ 33 milhões.

O valor gasto pelo Bahia é inferior apenas aos do Flamengo (R$ 123 milhões), Vasco (R$ 89 milhões) e Grêmio (R$ 53 milhões). Oficialmente, o Esquadrão não divulga as cifras usadas nas contratações.

Dos 12 atletas que desembarcaram na Cidade Tricolor, três foram responsáveis pelo montante aportado pelo Esquadrão. O lateral equatoriano Jhoanner Chávez puxa a lista, tendo sido adquirido por cerca de R$ 18 milhões junto ao Independiente del Valle. A maior compra da história do Bahia e do futebol nordestino.

Na sequência está o atacante Biel, comprado do Fluminense por R$ 10,5 milhões, e o zagueiro Marcos Victor, que veio do Ceará e custou cerca de R$ 4 milhões. O clube baiano também desembolsou R$ 500 mil pelo empréstimo do zagueiro David Duarte.

Os investimentos realizados pelo Bahia na atual temporada superam os gastos dos quatro grandes clubes de São Paulo até o momento. O Tricolor do Morumbi é quem mais se aproxima, com R$ 31,2 milhões.

Confira o ranking de investimentos em reforços:

1º - Flamengo: R$ 123 milhões

2º - Vasco: R$ 89 milhões

3º - Grêmio: R$ 53 milhões

4º - Bahia: R$ 33 milhões

5º - São Paulo: R$ 32,1 milhões

6º - RB Bragantino: R$ 26,9 milhões

7º - Santos: R$ 25,2 milhões

8º - Internacional: R$ 25,1 milhões

9º - Cruzeiro: R$ 20,1 milhões

10º - Coritiba: R$ 20,5 milhões

11º - Fluminense: R$ 16,8 milhões

12º - Atlético-MG: R$ 8,8 milhões

13º - Fortaleza: R$ 8 milhões

14º - Cuiabá: R$ 7,6 milhões

15º - América-MG: R$ 5,2 milhões

16º - Corinthians: R$ 4,3 milhões

Athletico, Botafogo, Goiás, Palmeiras: R$ 0.