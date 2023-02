Bahia supera marca anterior e registra 2,7 milhões de turistas no Carnaval

Na retomada do Carnaval da Bahia, o turismo teve resultados que superaram as marcas anteriores. O estado teve 2,7 milhões de turistas durante o período. Na última vez, em 2020, o número foi de 2,3 milhões de visitantes nos carnavais de mais de 60 municípios. Em 2020, Salvador recebeu 800 mil turistas; em 2023, foram mais de um milhão de visitantes na capital.

A rede hoteleira teve ocupação média de 95%, em Salvador, com picos de 100%, e ocupação máxima em alguns destinos, como Itacaré, Ilhéus, Rio de Contas e Maragojipe, além de taxas acima de 95%, em Morro de São Paulo e Porto Seguro. Os dados são da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) e das prefeituras.

“Como planejamos, o Carnaval da Bahia deu o melhor resultado de todos os tempos para o setor do turismo, fruto da união do Governo do Estado, municípios, trade turístico, produtores e artistas. Recebemos bem os visitantes, que, com certeza, irão voltar para conhecer nossas 13 zonas turísticas”, comemorou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

Durante o Carnaval de Salvador, a Setur-BA promoveu uma série de ações para facilitar a circulação dos turistas. O projeto Bahia Receptiva realizou mais de 150 mil atendimentos a brasileiros e estrangeiros, em postos nos circuitos da festa, nos portões de entrada da cidade e em hotéis. Foram 240 profissionais, entre agentes de informação e guias de turismo bilíngues, fornecendo orientações essenciais. A secretaria também iniciou a pesquisa sobre o perfil do turista que procura a Bahia, na capital e nos municípios de Camaçari (Arembepe e Guarajuba), Mata de São João (Praia do Forte) e Porto Seguro. O levantamento será concluído nesta sexta-feira (24), totalizando 2.250 entrevistas.

A novidade na festa deste ano foi a experiência Carnaval Digital Bahia, em que os foliões puderam usar o celular e um QR Code para baixar filtros do Instagram e se caracterizar com fantasias de blocos tradicionais. Houve mais de 10 mil acessos diários, nos sete postos do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), em Salvador. A iniciativa da Setur-BA, em parceria com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e o Senai/Cimatec, será usada na promoção do destino Bahia em feiras de turismo.

As ações da Setur-BA continuam, nesta Quarta-feira de Cinzas (22), com o receptivo especial aos passageiros do quarto cruzeiro marítimo a atracar no porto da capital baiana, nos últimos dias. Os navios trouxeram 17,5 mil cruzeiristas, do Brasil e do exterior, que vieram curtir a folia e fazer passeios.

Para encerrar as atividades ligadas ao Carnaval, o órgão promove, na quinta-feira (23), no embarque do aeroporto de Salvador, a operação Até Breve. Será o agradecimento aos turistas por terem escolhido a Bahia e o convite para que eles retornem no São João. Um trio de forró vai animar a despedida.