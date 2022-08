Bahia sustenta a 2ª colocação da Série B após empate do Grêmio

A 25ª rodada da Série B chegou ao fim neste domingo (21) com um resultado conveniente para o Bahia. O Grêmio empatou com o Cruzeiro por 2x2, em Porto Alegre, resultado que mantém o tricolor baiano na 2ª colocação.

O time gaúcho foi a 44 pontos, mesma pontuação do Bahia, que leva vantagem por ter mais vitórias (13 a 11). O Cruzeiro segue como líder, agora com 54 pontos, e o Vasco fecha o G4 com 42 pontos. A equipe carioca é o próximo adversário do Bahia, dia 28, na Fonte Nova.

O Cruzeiro saiu na frente na Arena do Grêmio com um gol marcado por Luvannor. O time da casa empatou ainda no primeiro tempo, com Diego Souza, e virou na segunda etapa, em gol de Bitello. Rafa Silva empatou.