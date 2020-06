Bahia tem 1069 mortes e 35,7 mil infectados por covid-19

A Bahia registrou 1.069 mortes e 35.788 casos confirmados de covid-19, sendo que 5.093 doentes são profissionais da saúde. Segundo o novo boletim divulgado neste sábado, 13, pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), os casos confirmados da infecção provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) representam 19,14% do total de notificações recebidas no estado. O boletim ainda contabiliza 15.279 pessoas recuperadas da doença e 19.440 com sintomas - os chamados casos ativos - monitoradas pela vigilância epidemiológica.

Os casos confirmados ocorreram em 352 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (55,6%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram tajuípe (9.467,57), Ipiaú (8.806,92), São José da Vitória (8.485,06), Uruçuca (7.797,65) e Salvador (6.853,98).

O boletim contabiliza ainda 50.969 casos descartados e 100.211 em investigação. Os dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste sábado.

Taxa de ocupação e mortes

Dos 2060 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus na Bahia, 1236 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 60%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 866 exclusivos para a doença, 635 possuem pacientes internados, uma taxa de ocupação de 73%.

Nas últimas 24 horas foram confirmadas 30 mortes por covid-19 na Bahia. As vítimas foram:

1040º óbito – mulher, 72 anos, residente em Feira de Santana, sem informação sobre comorbidades. Sem informação da data de internação, morreu no dia 05/06, em unidade pública de saúde da cidade;

1041º óbito – mulher, 77 anos, residente em Santa Luz, portadora de Alzheimer. Sem informação da data de internação, morreu no dia 12/06, em hospital da rede pública da cidade;

1042º óbito – homem, 63 anos, residente em Salvador, portador de obesidade. Internado dia 25/05, morreu no dia 26/05, em hospital da rede pública da capital;

1043º óbito – mulher, 71 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes mellitus, hipertensão arterial e obesidade. Internada em 05/06, morrreu no dia 07/06, em hospital da rede pública da capital

1044º óbito – homem, 53 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus. Internado dia 29/05, morreu no 04/06, em hospital da rede pública da capital;

1045º óbito – mulher, 77 anos, residente em Lauro de Freitas, portadora de diabetes mellitus e doença respiratória crônica. Internada dia 22/05, morreu no 26/05, em unidade da rede pública de saúde da cidade;

1046º óbito – homem, 42 anos, residente em Salvador, portador de doença renal crônica. Internado dia 08/06, morreu em 12/06, em hospital da rede pública da capital;

1047º óbito – mulher, 48 anos, residente em Lauro de Freitas, portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internada dia 25/05, morreu no dia 28/05, em unidade da rede pública de saúde, na cidade;

1048º óbito – mulher, 47 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e obesidade. Internada dia 22/05, morreu em 26/05, em hospital da rede pública da capital;

1049º óbito – mulher, 75 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, morreu em 27/05, em unidade da rede pública da capital;

1050º óbito – homem, 71 anos, residente em Lauro de Freitas, portador de hipertensão arterial e diabetes, internado dia 01/06 e morreu no mesmo dia, em unidade pública da cidade

1051º óbito – homem, 62 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, doença do sistema nervoso e doença renal crônica, foi internado dia 05/05 e morreu em 10/06, em unidade da rede privada da capital;

1052º óbito – homem, 41 anos, residente em Lauro de Freitas, portador de obesidade, foi internado dia 05/06 e morreu em 06/06, em unidade da rede pública da cidade;

1053º óbito – homem, 92 anos, residente em Serrinha, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, morreu em 29/05, em unidade da rede pública da cidade;

1054º óbito – homem, 56 anos, residente em Madre de Deus, sem comorbidades, foi internado dia 19/05 e morreu em 09/06, em unidade da rede pública de Salvador;

1055º óbito – mulher, 79, residente em Valença, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, morreu em 11/06, em unidade pública de Santo Antônio de Jesus;

1056º óbito – mulher, 29 anos, residente em Gandu, sem comorbidades, foi internada dia 02/06 e morreu na mesma data, em unidade da rede pública da cidade;

1057º óbito – homem, 56 anos, residente em Ubatã, sem comorbidades, foi internado dia 29/05 e morreu em 08/06, em unidade da rede pública de Itabuna;

1058º óbito – homem, 25 anos, residente em Candeias, tabagista, foi internado dia 02/06 e morreu em 08/06, em unidade da rede pública de Salvador;

1059º óbito – homem, 74 anos, residente em Candeias, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 18/05 e morreu em 02/06, em unidade da rede pública da cidade

1060º óbito – homem, 84, residente em Lauro de Freitas, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 31/05 e morreu em 03/06, em unidade da rede pública de Salvador;

1061º óbito – mulher, 72 anos, residente em Gandu, sem comorbidades, data de admissão não informada, morreu em 09/06, em unidade da rede pública da cidade;

1062º óbito – homem, 85 anos, residente em Serrinha, portador de diabetes e doença cardiovascular, data de admissão não informada, morreu em 25/05, na rede pública da cidade;

1063º óbito – homem, 41 anos, residente em Feira de Santana, portador de hipertensão arterial, diabetes e obesidade, data de admissão não informada, morreu em 20/05, em unidade da rede pública da própria cidade;

1064º óbito – homem, 68 anos, residente em Feira de Santana, portador de hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular e doença renal crônica, foi internado dia 05/06 e morreu em 12/06, em unidade da rede pública da própria cidade;

1065º óbito – homem, 82 anos, residente em Poções, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 30/05 e morreu em 31/05, em unidade da rede pública da cidade;

1066º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, data de admissão não informada, morreu em 08/06, na rede filantrópica da capital;

1067º óbito – mulher, 62 anos, residente em Candeias, portadora de obesidade e doença renal crônica, foi internada dia 02/06 e morreu em 09/06, na rede pública de Salvador;

1068º óbito – homem, 78 anos, residente em Itabuna, sem informação de comorbidades, morreu no dia 04/06 em casa, na própria cidade;

1069º óbito – homem, 85 anos, residente em Feira de Santana, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, morreu em 08/06, na rede privada da cidade.