Bahia tem 29 novas mortes por coronavírus e 58% dos leitos ocupados

A Bahia chegou a 638 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 17.626 casos notificados, em 297 municípios, segundo boletim mais atualizado da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), no início da noite deste sábado (30). Os 29 óbitos a mais em comparação à última sexta (29) não se referem apenas às ultimas 24 horas, de acordo com a pasta, mas a um período de 14 dias.

Até o momento, são 5.709 recuperados e 11.279 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19. Na Bahia, 2.556 profissionais da saúde foram diagnosticados com a Covid-19. Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Uruçuca (4.922,27), Ipiaú (4.294,27), Itabuna (4.145,89), Salvador (3.733,53) e Itajuípe (3.464,94).



Dos 1.725 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 996 possuem pacientes internados - ou seja, 58% estão ocupados.



Hoje, 3.707 pessoas ainda esperam resultado de teste para saber se estão com coronavírus. O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 52.462 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão para identificar o genoma viral do coronavírus.

A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 19,99% do total. O coeficiente de incidência por 1.000.000 de habitantes foi maior na faixa etária de 80 anos e mais (1.679,45/1.000.000 habitantes), indicando que o risco de adoecer foi maior nesta faixa etária, seguida da faixa de 30 a 39 anos (1.536,10/1.000.000 habitantes).

Óbitos

610º óbito – homem, 30 anos, residente em Candeias, portador de hipertensão arterial e doença do sistema nervoso, foi internado dia 15/05 e veio a óbito dia 16/05, em unidade da rede pública, em Candeias;

611º óbito – homem, 82 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e Doença de Parkinson, data de internamento não informada, foi a óbito dia 24/05, em unidade do SAMU, em Salvador;

612º óbito – homem, 71 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de internação não informada, veio a óbito dia 22/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

613º óbito – homem, 57 anos, residente em Dias D’Ávila, portador de diabetes, foi internado dia 26/05 e veio a óbito na mesma data (26), em unidade da rede pública, em Salvador;

614º óbito – homem, 89 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 27/05 e veio a óbito dia 28/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

615º óbito – homem, 79 anos, residente em Candeias, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 14/05 e veio a óbito dia 24/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

616º óbito – mulher, 73 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, doença cardiovascular, doença do sistema nervoso e imunodeficiência, data de internamento não informada, veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

617º óbito – mulher, 56 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes e doença cardiovascular, foi internada dia 23/05 e veio a óbito dia 25/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

618º óbito – homem, 66 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e doença respiratória crônica, foi internado dia 28/04 e veio a óbito dia 23/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

619º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, portador de neoplasia e hipertensão arterial, data de internação não informada e veio a óbito dia 21/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

620º óbito – mulher, 49 anos, residente em Vera Cruz, sem informação de comorbidades, data de internação não informada, veio a óbito dia 25/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

621º óbito – mulher, 76 anos, residente em Salvador, portadora de obesidade, data de internamento não informada, veio a óbito dia 19/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

622º óbito – mulher, 65 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de internação não informada, veio a óbito dia 23/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

623º óbito – mulher, 64 anos, residente em Salvador, portadora de neoplasia, data de internamento não informada, veio a óbito dia 26/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

624º óbito – homem, 78 anos, residente em Salvador, portador de doença genética e imunodeficiência, foi internado dia 17/05 e veio a óbito dia 26/05, em unidade filantrópica, em Salvador;

625º óbito – homem, 68 anos, residente em Candeias, portador de diabetes e hipertensão arterial, foi internado dia 24/05 e veio a óbito dia 28/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

626º óbito – homem, 93 anos, residente em Candeias, portador de neoplasia, fi internado dia 20/05 e veio a óbito dia 21/05, em unidade da rede pública, em Candeias;

627º óbito – mulher, 61 anos, residente em Salvador, portadora de obesidade, doença autoimune, hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 17/05 e veio a óbito dia 28/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

628º óbito – homem, 40 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 02/05 e veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

629º óbito – homem, 30 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, data de internação não informada, foi a óbito dia 25/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

630º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 14/05 e veio a óbito dia 20/05, em unidade da rede privada;

631º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e hipertensão arterial, foi internado dia 02/05 e veio a óbito dia 28/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

632º óbito – homem. 82 anos, residente em Saubara, portador de diabetes e hipertensão arterial, foi internado dia 20/05 e veio a óbito dia 24/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

633º óbito – mulher, 65 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 13/05 e veio a óbito dia 19/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

634º óbito – homem, 76 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica, foi internado dia 19/05e veio a óbito dia 23/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

635º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, portadora de doenças endócrinas e nutricionais, diabetes e hipertensão arterial, foi internada dia 16/05 e veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

636º óbito – homem, 60 anos, residente em Salvador, portador de doença renal crônica, foi internado dia 30/04 e veio a óbito dia 21/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

637º óbito – mulher, 64 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes e obesidade, foi internada dia 26/05 e veio óbito dia 27/05, em unidade da rede privada, em Lauro de Freitas;

638º óbito – mulher, 59 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, doença cardiovascular e doença respiratória crônica, foi internada dia 04/05 e veio a óbito dia 24/05, em unidade da rede pública, em Salvador.