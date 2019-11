Bahia tem 6,7 mil vagas abertas em concursos públicos

O concurseiro que está em busca de boas oportunidades está com sorte esta semana. Isto porque a Bahia tem 6.754 vagas abertas para todos os níveis de escolaridade, com salários de até R$ 12 mil. Mas é preciso correr: termina hoje as inscrições para a seleção simplificada aberta pela Secretaria da Educação do Estado, para Professor - Padrão P - Grau III. Só neste certame são 2.491 oportunidades, de caráter temporário,dentro do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.uneb.br/educbasicasec. A remuneração é de R$ 1.713, com direito à Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe. O auxílio transporte também será acrescentado, por dia útil trabalhado. A jornada é de 20 horas semanais. As ofertas estão distribuídas entre as disciplinas de Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Português, Matemática, Química e Sociologia.

Os contratos temporários serão de 24 meses, também com possibilidade de prorrogação, por igual período. Outro concurso aberto com grande volume de vagas é o processo seletivo para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da Bahia, que encerra as inscrições no dia 19 de novembro. São 1.250 vagas de soldado, sendo 250 para o quadro do Corpo de Bombeiros. Podem participar candidatos com nível médio, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,55 (mulheres) ou 1,60m (homens) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. Os candidatos interessados podem se inscrever e consultar o edital da seleção em www.ibfc.org.br. O valor da taxa é de R$ 70.

“Há uma gama muito grande de cargos em secretarias. Os mais buscados certamente são aqueles relacionados à área da Segurança Pública (Policia Civil e Polícia Militar) e à Educação (professor)”, analisa o professor e diretor da Central de Concursos, Gabriel Henrique Pinto, que destaca também a importância de se preparar com eficiência para estes certames por conta da grande concorrência.





OPORTUNIDADES NA BAHIA Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 1.250 R$ 3.410,68 Médio 19/11 Secretaria da Educação do Estado da Bahia - REDA 2.491 R$ 1.713,46 Superior 04/11 Advocacia-Geral da União (AGU) - Estágio Não informado R$ 364,00/R$ 520,00 Superior/ Direito 10/11 Polícia Militar da Bahia – Médio e Odontólogo 17 R$ 7.164,19 Superior 26/11 Prefeitura de Candeias 2.852 R$ 1.000,00 a R$ 12.000,00 Todos 08/11 Marinha do Brasil 20 R$ 9.021,07 Superior 04/11 Prefeitura de Ribeira do Pombal 124 De R$ 998,00 Até R$ 8449,26 Todos 07/11





“A crise e o desemprego que a acompanha sempre estimulam a busca por alternativas profissionais mais estáveis. A estabilidade do cargo aliada à remuneração que em média é superior à oferecida na iniciativa privada são muito atraentes nessas condições. O segredo para ser aprovado está em montar um esquema de estudo com aulas, revisões, organização, técnica de estudos e rotina”, acrescenta o professor.

Mais dicas

Independente do concurso, quanto antes iniciar a preparação, melhor. É o que recomenda o coordenador do curso CERS Múltipla Cesar Tavolieri. “Buscando os editais anteriores, é possível entender as matérias e os conteúdos cobrados em outros momentos. As provas anteriormente aplicadas também colaboram para entender a forma de cobrança da banca”, orienta, ressaltando que também é importante entender a forma de pontuação e o peso apresentado para cada matéria previsto pelo edital.

Outro conselho é se aprofundar no estudo dos conteúdos específicos cobrados nas provas. “Quem estuda sistematicamente para variados concursos, normalmente, possui uma bagagem robusta, envolvendo as matérias do ponto conhecimentos gerais. Muito cuidado a você que trabalha em uma determinada área específica e acha que só deve estudar as matérias de conhecimentos gerais. A prática não te credencia a responder a teoria”, pontua Tavolieri .



PARA MANTER A CONCENTRAÇÃO

Melhor método Descubra o que traz mais resultado para você: estudar sozinho, fazer um curso ou debatendo e tirando dúvidas em grupo, por exemplo. É muito importante entender como funciona o seu processo de aprendizagem e retenção de conteúdo.

Onde estudar Procure sempre organizar sua rotina de estudos em um ambiente calmo, onde você controle os estímulos que o cercam. “Alguns se concentram bem ouvindo música”, destaca a professora de Técnicas de Estudo da Central de Concursos, Viviane Rocha.

Exercícios Se organize para realizar baterias de exercícios, de preferência na mesma quantidade de horas da prova oficial, para já ir treinando para o dia do exame. “Identifique onde estão, inclusive, as possíveis situações de falta de concentração para que possa revertê-las”, afirma.

Disciplina e equilíbrio Não adianta ir além do limite. Por isso, a especialista orienta ainda que o candidato precisa ter uma organização diária de disciplinas a estudar. “Comece pelo mais difícil e deixe as matérias mais fáceis para o final. Assim, irá focar seus esforços e sua energia onde mais precisa”, aponta Viviane. Ela também recomenda conhecer os seus limites. “Equilíbrio na rotina é a chave do sucesso. Para cada ciclo de 1 hora, estude 50 minutos e descanse 10”, completa.